 РФ: Ядерна установка на субмарині під час пожежі не постраждала | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

РФ: Ядерна установка на субмарині під час пожежі не постраждала

Причиною аварії російського підводного апарату в Баренцевому морі стала пожежа в акумуляторному відсіку, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Володимир Путін та Сергій Шойгу

Володимир Путін та Сергій Шойгу

Ядерна установка на російській субмарині, що постраждала від пожежі, ізольована, і перебуває в працездатному стані, повідомив у четвер, 4 липня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу на робочій зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним. За словами міністра, екіпаж підводного апарату виконав всі необхідні заходи щодо захисту установки. "Це дозволяє нам сподіватися на досить короткі терміни з відновлення апарату", - додав Шойгу.

Він також повідомив, що причиною аварії субмарини стала пожежа в акумуляторному відсіку, яка розповсюдилася далі. Зараз проводяться роботи з оцінки обсягу і терміни ремонту для відновлення субмарини.

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1 липня в російських територіальних водах Баренцевого моря на російському науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення простору і дна Світового океану, сталася пожежа. Внаслідок неї загинули 14 моряків-підводників Військово-морського флоту, повідомили в міноборони РФ.

Серед загиблих - сім капітанів 1 рангу, двоє з яких Герої Росії, три капітани 2 рангу, два капітани 3 рангу, капітан-лейтенант і підполковник медичної служби. Інших членів екіпажу вдалося врятувати, повідомив Шойгу.

Раніше директор норвезького відомства Пер Стренд заявив, що російські військові повідомили йому про вибух газу на борту апарату в районі Баренцевого моря. Однак у міністерстві оборони РФ спростували це.

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