РФ пропонує Україні взаємно відмовитися від переслідування громадян

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова виступила із пропозицією про укладення угоди між Росією та Україною щодо припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

"В перспективі доцільно укласти міждержавну угоду про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке б, зокрема, могло б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", - йдеться у її заяві, опублікованій у неділю, 8 вересня на сайті уповноваженої з прав людини в РФ.

Москалькова додала, що важливо провести широку роз'яснювальну роботу стосовно гарантій прав людей, які беруть участь в процесах з повернення з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності в разі бажання переміститися з України в Росію або навпаки, а також не допустити можливих "спекуляцій", пов'язаних із зверненням до міждержавних судових органів і міжнародних організацій "під надуманими приводами".

Нагадаємо, вдень 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, серед яких українські політв'язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, полонені українські моряки та інші.

Серед тих, кого Київ передав Москві, був, зокрема, громадянин України, бойовик "ДНР" Володимир Цемах. На його передачі як умові обміну полоненими наполягала російська сторона. Українські спецслужби таємно вивезли Цемаха з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".

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