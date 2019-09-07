РФ пропонує Україні взаємно відмовитися від переслідування громадян
Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова пропонує укласти угоду між Москвою та Києвом про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.
Тетяна Москалькова пропонує укласти угоду між Москвою та Києвом про припинення кримінального переслідування
Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова виступила із пропозицією про укладення угоди між Росією та Україною щодо припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах.
"В перспективі доцільно укласти міждержавну угоду про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яке б, зокрема, могло б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах", - йдеться у її заяві, опублікованій у неділю, 8 вересня на сайті уповноваженої з прав людини в РФ.
Москалькова додала, що важливо провести широку роз'яснювальну роботу стосовно гарантій прав людей, які беруть участь в процесах з повернення з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності в разі бажання переміститися з України в Росію або навпаки, а також не допустити можливих "спекуляцій", пов'язаних із зверненням до міждержавних судових органів і міжнародних організацій "під надуманими приводами".
Нагадаємо, вдень 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, серед яких українські політв'язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, полонені українські моряки та інші.
Серед тих, кого Київ передав Москві, був, зокрема, громадянин України, бойовик "ДНР" Володимир Цемах. На його передачі як умові обміну полоненими наполягала російська сторона. Українські спецслужби таємно вивезли Цемаха з підконтрольного сепаратистам Сніжного (Донецька область) на підконтрольну Києву територію України як свідка у справі збиття літака авіарейсу MH17 ракетою з російського ЗРК "Бук".
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Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Звільнених зустрічає президент
Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
В обіймах рідних
У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Секретна операція
Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Олег Сенцов
Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Довгоочікуване повернення
На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Пункт збору - "Лефортово"
Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Кирило Вишинський
Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Важливий свідок
Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.