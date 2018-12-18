 РФ відмовляється повертати вивезені з Німеччини після війни цінності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2018

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Новини

РФ відмовляється повертати вивезені з Німеччини після війни цінності

Поки у Москви і Берліна немає "політичного діалогу", питання реституції обговорюватися не може, вважають в РФ. Німеччина наполягає на поверненні знахідок Шлімана та Еберсвальдского скарбу.

Фрагменти Еберсвальдского скарбу, виставка в Санкт-Петербурзі

Фрагменти Еберсвальдского скарбу, виставка в Санкт-Петербурзі

У Росії відкидають можливість повернення культурних цінностей, вивезених з Німеччини після Другої світової війни. Про це у четвер, 20 грудня, заявив в інтерв'ю російським ЗМІ глава департаменту музеїв міністерства культури РФ Владислав Кононов. За його словами, російські музеї іноді купують за власні гроші або кошти з бюджету раніше викрадені експонати, які потім знаходяться на американських і європейських аукціонах.

Раніше російське видання "Известия" написало, що в Німеччині наполягають на поверненні Росією вивезених після війни культурних об'єктів. Серед них знахідки археолога Генріха Шлімана (Heinrich Schliemann) та Еберсвальдский скарб - велике зібрання доісторичних золотих виробів. Повідомляючи про це, газета послалася на посольство ФРН в Москві, яке у свою чергу передало слова уповноваженої уряду Німеччини з питань культури і ЗМІ Моніки Ґрюттерс (Monika Grütters).

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Сильні поштовхи пошкодили розташовані за сотні кілометрів від епіцентру землетрусу середньовічні храми. Деякі зі постраждалих населених пунктів Італії вважалися багатими на пам'ятки культури. (25.08.2016)

Кілька країн Східної Європи досі не виконали міжнародні зобов'язання щодо реституції майна євреїв, засвідчило дослідження. Європейські чиновники закликали країни-членів ЄС провести "остаточну реституцію". (28.04.2017)

Питання про повернення предметів мистецтва, вивезених до СРСР, в 2013 році підняла канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Зараз, як випливає зі слів представників німецького уряду, які наводить російське видання, Берлін "наполягатиме на проведенні переговорів з представниками уряду РФ".

У Німеччині вважають, що культурні об'єкти, які "втілюють видатні досягнення нації", не повинні використовуватися як компенсація за військові втрати, що, зокрема, підтверджують Гаазькі правила ведення війни 1907 року. Екс-міністр культури РФ Михайло Швидкой заявив, що обмін трофейними цінностями не може обговорюватися, поки між Москвою і Берліном немає "політичного діалогу".

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