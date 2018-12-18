РФ відмовляється повертати вивезені з Німеччини після війни цінності

У Росії відкидають можливість повернення культурних цінностей, вивезених з Німеччини після Другої світової війни. Про це у четвер, 20 грудня, заявив в інтерв'ю російським ЗМІ глава департаменту музеїв міністерства культури РФ Владислав Кононов. За його словами, російські музеї іноді купують за власні гроші або кошти з бюджету раніше викрадені експонати, які потім знаходяться на американських і європейських аукціонах.

Раніше російське видання "Известия" написало, що в Німеччині наполягають на поверненні Росією вивезених після війни культурних об'єктів. Серед них знахідки археолога Генріха Шлімана (Heinrich Schliemann) та Еберсвальдский скарб - велике зібрання доісторичних золотих виробів. Повідомляючи про це, газета послалася на посольство ФРН в Москві, яке у свою чергу передало слова уповноваженої уряду Німеччини з питань культури і ЗМІ Моніки Ґрюттерс (Monika Grütters).

Питання про повернення предметів мистецтва, вивезених до СРСР, в 2013 році підняла канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Зараз, як випливає зі слів представників німецького уряду, які наводить російське видання, Берлін "наполягатиме на проведенні переговорів з представниками уряду РФ".

У Німеччині вважають, що культурні об'єкти, які "втілюють видатні досягнення нації", не повинні використовуватися як компенсація за військові втрати, що, зокрема, підтверджують Гаазькі правила ведення війни 1907 року. Екс-міністр культури РФ Михайло Швидкой заявив, що обмін трофейними цінностями не може обговорюватися, поки між Москвою і Берліном немає "політичного діалогу".

Дивитись відео 02:18 Now live 02:18 хв Поділитись Блошиний ринок у Бонні: суцільний мотлох чи приховані скарби? (25.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/30CxP Блошиний ринок у Бонні: суцільний мотлох чи приховані скарби? (25.06.2018)