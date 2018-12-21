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Рурський басейн є найбільшим кам'яновугільним басейном у Західній Європі. Його розташовано в Німеччині, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
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Те, що для українців Донбас, для німців – Рурський басейн. Обидва колись прославлені шахтарські регіони сьогодні вважаються депресивними: рентабельних шахт мало, безробітних багато. Українські й німецькі гірники мають ще одну спільну проблему – газ метан. Але якщо в Україні від його вибухів гинуть люди, в Німеччині він став джерелом енергії.