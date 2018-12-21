Метан: небезпечна суміш як енергоносій

Те, що для українців Донбас, для німців – Рурський басейн. Обидва колись прославлені шахтарські регіони сьогодні вважаються депресивними: рентабельних шахт мало, безробітних багато. Українські й німецькі гірники мають ще одну спільну проблему – газ метан. Але якщо в Україні від його вибухів гинуть люди, в Німеччині він став джерелом енергії.