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Рурський басейн

Рурський басейн є найбільшим кам'яновугільним басейном у Західній Європі. Його розташовано в Німеччині, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рурський басейн". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Боттроп: як останнє шахтарське місто Німеччини стане центром інновацій

Боттроп: як останнє шахтарське місто Німеччини стане центром інновацій 21.12.2018

У вугільному серці Німеччині - Рурі - закривається остання копальня. Мономісто Боттроп, яке десятиліттями жило з видобутку вугілля, заздалегідь підготувалося до цього.

Культурна столиця: ЄС - це не лише «спільнота картоплі й томатів»

Культурна столиця: ЄС - це не лише «спільнота картоплі й томатів» 04.01.2010

2010-го року вперше цілий регіон Німеччини оголосять європейською культурною столицею. Йдеться про Рурський басейн - між Дуйсбургом та Дортмундом. Але що несе в собі цей титул?
Метан: небезпечна суміш як енергоносій

Метан: небезпечна суміш як енергоносій 10.04.2005

Те, що для українців Донбас, для німців – Рурський басейн. Обидва колись прославлені шахтарські регіони сьогодні вважаються депресивними: рентабельних шахт мало, безробітних багато. Українські й німецькі гірники мають ще одну спільну проблему – газ метан. Але якщо в Україні від його вибухів гинуть люди, в Німеччині він став джерелом енергії.