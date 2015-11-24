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Рупрехт Поленц - німецький політик, християнський демократ.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рупрехт Поленц". Рупрехт Поленц є німецьким політиком, членом Християнсько-демократичного союзу. Він є президентом Німецького товариства з дослідження Східної Європи, яке видає часопис "Osteuropa" ("Східна Європа"). З 2005 до 2013 року Рупрехт Поленц був головою комітету з зовнішньої політики німецького Бундестагу.
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