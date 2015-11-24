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Рупрехт Поленц

Рупрехт Поленц - німецький політик, християнський демократ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рупрехт Поленц". Рупрехт Поленц є німецьким політиком, членом Християнсько-демократичного союзу. Він є президентом Німецького товариства з дослідження Східної Європи, яке видає часопис "Osteuropa" ("Східна Європа"). З 2005 до 2013 року Рупрехт Поленц був головою комітету з зовнішньої політики німецького Бундестагу.

Соратник Меркель проти компромісу з Росією щодо Сирії коштом України

Соратник Меркель проти компромісу з Росією щодо Сирії коштом України 24.11.2015

Мир у Сирії - також і в інтересах Росії, вважає німецький політик Рупрехт Поленц. На його думку, стратегічне партнерство між Євросоюзом і Росією в найближчому майбутньому не є реалістичним.
Німецькі науковці стали на захист російського Левада-Центру

Німецькі науковці стали на захист російського "Левада-Центру" 30.05.2013

Сотні німецьких учених підписали петицію на ім'я президента Росії на захист "Левада-Центру". Чому вони вимагають припинити "стигматизацію" соціологічного інституту?
Менше критики Україні за видобуток газу?

Менше критики Україні за видобуток газу? 08.02.2013

Голова комітету зовнішньої політики Бундестагу Рупрехт Поленц в інтерв'ю DW розповів, як видобуток сланцевого газу вплине на позиції України, Росії та США у світі.
Якби вибори були справедливими, правлячій партії було б сутужно

"Якби вибори були справедливими, правлячій партії було б сутужно" 29.10.2012

Прокоментувати попередні результати виборів та поділитися очікуваннями від новачків у Верховній Раді DW попросила голову комітету Бундестагу з міжнародних питань Рупрехта Поленца.
Поленц: Нам цікаво, що українські політики очікують від європейських

Поленц: "Нам цікаво, що українські політики очікують від європейських" 01.09.2008

Якщо візит до Росії німецькі парламентарі планували давно, то відвідати Україну вирішили, як-то кажуть, в останню хвилину. Чому – в інтерв’ю «Німецькій хвилі» розповів голова делегації Бундестагу Рупрехт Поленц.
Рупрехт Поленц: ми співпрацюватимемо із Росією попри авторитарні тенденції

Рупрехт Поленц: ми співпрацюватимемо із Росією попри авторитарні тенденції 02.12.2007

У Росії відбулися парламентські вибори. Абсолютну більшість мандатів у Державній Думі отримає пропрезидентська партія „Єдина Росія”. Цей результат не став несподіванкою.
Рупрехт Поленц: Україні не варто розчаровувати друзів

Рупрехт Поленц: Україні не варто розчаровувати друзів 11.12.2005

“Місце в Європі” – саме на такому формулюванні по відношенню до України зійшлися німецькі соціал-демократи та фракція ХДС/ХСС у спільному коаліційній угоді. Німецькі політики пояснюють: йдеться не про перспективу вступу до Євросоюзу, а про перспективу наближення. Позицію Німеччини щодо євроінтеграційних прагнень України детально пояснив “Німецькій хвилі” голова комітету закордонних справ німецько