Рупрехт Поленц - німецький політик, християнський демократ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рупрехт Поленц". Рупрехт Поленц є німецьким політиком, членом Християнсько-демократичного союзу. Він є президентом Німецького товариства з дослідження Східної Європи, яке видає часопис "Osteuropa" ("Східна Європа"). З 2005 до 2013 року Рупрехт Поленц був головою комітету з зовнішньої політики німецького Бундестагу.