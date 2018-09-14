 РПЦ припиняє молитовне згадування патріарха Варфоломія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

РПЦ припиняє молитовне згадування патріарха Варфоломія

Синод РПЦ вирішив припинити молитовне згадування патріарха Константинопольського Варфоломія за літургією. Також вирішено припинити участь у структурах, у яких головує Константинопольський патріархат.

Глава РПЦ патріарх Кирило (зліва) і вселенський патріарх Варфоломій

Глава РПЦ патріарх Кирило (зліва) і вселенський патріарх Варфоломій

Синод Російської православної церкви у п'ятницю, 14 вересня, на екстреному засіданні вирішив припинити молитовне згадування патріарха Константинопольського Варфоломія за літургією в храмах Московського патріархату. 

Члени Московського Синоду вважають, що нинішня ситуація навколо України представляє "небезпеку для всього світового православ'я" і тому звернулися за підтримкою до всіх помісних православних церков, закликаючи ініціювати "всеправославне обговорення церковної ситуації в Україні", зазначає агенція "Інтерфакс".

Крім того, Російська церква перериває участь в єпископських асамблеях та інших структурах, в яких головують або співголовують представники Константинопольського патріархату, заявив глава синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон.

"Якщо брати приклад зі світського життя, то рішення приблизно еквівалентно розриву дипломатичних відносин", - сказав він.

За словами митрополита Іларіона, це не означає припинення євхаристійного спілкування, тобто віряни обох патріархатів зможуть причащатися з однієї чаші. Митрополит також заявив, що у разі продовження "антиканонічної діяльності Константинополя на території УПЦ", Московський патріархат повністю розірве євхаристійне спілкування з Константинопольським. Він зазначив, що вся повнота відповідальності за наслідки цього поділу ляже "особисто на патріарха Константинопольського Варфоломія і архієреїв, які підтримують його".

Митрополит Іларіон також застеріг, що статус Константинопольського патріархату як "першого серед рівних" у православному світі може бути поставлено під сумнів у разі продовження дій з надання автокефалії православній церкві в Україні. 

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У межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив у Києві своїх екзархів. (07.09.2018)

Призначення Константинопольським патріархатом своїх представників в Україні є "грубим нехтуванням церковними канонами", стверджують у Синоді РПЦ. Там лякають "загрозою єдності світового православ'я". (08.09.2018)

Нагадаємо, нещодавно в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами в Києві архієпископа Данила Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Як повідомлялося, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського Патріархату) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.

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