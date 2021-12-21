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"Рошен"

"Рошен" – українська кондитерська корпорація, заснована Петром Порошенком.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рошен". Кондитерська корпорація "Рошен" є одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії Порошенка на понад 280 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував компанії Порошенка на понад 280 мільйонів 21.12.2021

Антимонопольний комітет України наклав понад 280-мільйонний штраф на компанії експрезидента Петра Порошенка, пов'язані з кондитерським виробником "Рошен". У Порошенка заявили, що оскаржуватимуть рішення.

ДБР просить про міжнародну допомогу в розслідуванні проти Порошенка

ДБР просить про міжнародну допомогу в розслідуванні проти Порошенка 02.11.2020

Слідчі мають намір отримати допомогу офшорних країн у розслідуванні справи щодо ймовірного ухилення від сплати податків та відмивання майна Петром Порошенком.

Політична вотчина Порошенка вже не за гаранта? (відео)

Політична вотчина Порошенка вже не за гаранта? (відео) 04.04.2019

У першому турі президентських виборів на Вінниччині за Петра Порошенка віддали втричі менше голосів, ніж в 2014 році. В чому причина - в репортажі DW.

Чому Вінниччина проголосувала не за Порошенка (03.04.2019) 03.04.2019

У першому турі виборів президента на Вінниччині за Петра Порошенка віддали втричі менше голосів, ніж в 2014 році. В чому причина - в репортажі DW.

Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо Кузні на Рибальському

Компанії Порошенка та Тігіпка підписали угоду щодо "Кузні на Рибальському" 15.11.2018

Інвестфонди Петра Порошенка та Ігоря Кононенка уклали угоду про продаж "Кузні" групі "ТАС", що належить Сергію Тігіпку.
Порошенко продасть завод Кузня на Рибальському - Цеголко

Порошенко продасть завод "Кузня на Рибальському" - Цеголко 26.09.2018

Продати завод "Кузня на Рибальському" планується українському покупцеві, повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Пальмова олія: справді шкідлива чи міф? (17.05.2018) 17.05.2018

Українські депутати взялися за заборону пальмової олії. На їхнє переконання, вона шкідлива. Але чи дійсно це так?

Панамські документи: Хто і чому чинить опір розслідуванню офшорних оборудок в Україні

"Панамські документи": Хто і чому чинить опір розслідуванню офшорних оборудок в Україні 24.05.2016

У Верховній Раді України вже кілька тижнів триває епопея зі створення тимчасової слідчої комісії з розслідування оприлюднених у "панамських документах" офшорних оборудок посадовців. Хто і чому блокує розслідування?
Топ-менеджер Рошену є беніфіціаром скандального офшору - журналіст

Топ-менеджер "Рошену" є беніфіціаром скандального офшору - журналіст 10.05.2016

Офшорна фірма Intraco Management Ltd, яка нібито здійснювала торгівлю з "дочкою" російського "Газпрому", зареєстрована на Сергія Зайцева. Людина з таким же прізвищем працює заступником гендиректора корпорації "Рошен".
Rothschild Trust: Порошенко передав в управління свою частку в Рошен

Rothschild Trust: Порошенко передав в управління свою частку в "Рошен" 07.04.2016

Rothschild Trust підтвердив, що президент України Петро Порошенко передав йому в довірче управління свою частку в корпорації "Рошен". Угоду готували рік.
Панамські документи: Випадок шоколадного короля Порошенка

"Панамські документи": Випадок "шоколадного короля" Порошенка 06.04.2016

Президент України Петро Порошенко нібито не хотів нічого поганого, заснувавши офшорну компанію для Roshen. Але його пояснення наводять на роздуми. Франк Гофманн повідомляє з Києва.

Викриття офшорів Порошенка: репутаційні втрати (05.04.2016) 05.04.2016

Чи є злочином офшори президента Петра Порошенка? Думки економістів та політологів.

Між правом та етикою: офшори Петра Порошенка - DW Новини (05.04.2016) 05.04.2016

Експерти аналізують офшорний скандал Порошенка з юридичного та морального погляду. Критична ситуація у таборі біженців на острові Лесбос. Український Театр переселенця гастролював у Берліні.
Коментар: Шкідливі томати? Це ми вже проходили, або санкції Росії проти Туреччини

Коментар: Шкідливі томати? Це ми вже проходили, або санкції Росії проти Туреччини 03.12.2015

У відповідь на збиття російського військового ліката Кремль планує заборонити імпорт багатьох товарів з Туреччини. Йдеться передусім про харчові продукти. Ці заходи вдарять по власному споживачеві, вважає Юрій Решето.
Порошенко в інтерв'ю DW: Я ніколи не обіцяв продати 5 канал

Порошенко в інтерв'ю DW: Я ніколи не обіцяв продати "5 канал" 10.11.2015

Президент України Петро Порошенко, який входить до десятки найбагатших людей країни, розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW про свій бізнес.

Порошенко: я ніколи не обіцяв продати "5 канал" 09.11.2015

Президент України Петро Порошенко відповів на незручні запитання DW
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