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"Рошен" – українська кондитерська корпорація, заснована Петром Порошенком.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рошен". Кондитерська корпорація "Рошен" є одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Верховній Раді України вже кілька тижнів триває епопея зі створення тимчасової слідчої комісії з розслідування оприлюднених у "панамських документах" офшорних оборудок посадовців. Хто і чому блокує розслідування?
У відповідь на збиття російського військового ліката Кремль планує заборонити імпорт багатьох товарів з Туреччини. Йдеться передусім про харчові продукти. Ці заходи вдарять по власному споживачеві, вважає Юрій Решето.