Росія 30 березня закриває кордон через коронавірус

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження уряду РФ про тимчасове обмеження руху через державний кордон Росії. Це розпорядження від 27 березня було опубліковане в суботу, 28 березня.

Згідно з ним, Росія з опівночі 30 березня тимчасово обмежує рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові і змішані пункти пропуску, а також через сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.

Обмеження не стосуються жителів "ДНР" та "ЛНР" з паспортами РФ

Водночас ці обмеження не стосуються жителів окупованих українських територій - так званих "ДНР" та "ЛНР", які мають російські паспорти. "Громадян Російської Федерації, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, при наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - йдеться в розпорядженні уряду РФ.

Окрім них, до Росії зможуть потрапити іноземні представники дипломатичних місій, члени офіційних делегацій, міжнародні перевізники, кур'єри дипломатичні зв'язків і фельд'єгерської служби, які мають відповідні документи.

Також до Росії зможуть потрапити ті росіяни, які проживають у Калінінградській області. Крім того, ці обмеження не стосуватимуться тих громадян РФ, які хочуть виїхати з країни через смерть близького родича.

Згідно з останніми даними, всього в Росії офіційно зареєстровано 1264 інфікованих коронавірусом особи, семеро людей померли від викликаної коронавірусом хвороби.

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