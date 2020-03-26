 Росія 30 березня закриває кордон через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія 30 березня закриває кордон через коронавірус

Росія 30 березня тимчасово закриває кордон для боротьби з поширенням коронавірусу. Утім, потрапити до РФ зможуть дипломати, жителі Калінінградської області та особи з званих "ДНР" та "ЛНР", які мають російські паспорти.

Росія закриває кордон через коронавірус

Росія закриває кордон через коронавірус

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження уряду РФ про тимчасове обмеження руху через державний кордон Росії. Це розпорядження від 27 березня було опубліковане в суботу, 28 березня.

Згідно з ним, Росія з опівночі 30 березня тимчасово обмежує рух через автомобільні, залізничні, пішохідні, річкові і змішані пункти пропуску, а також через сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону.

Обмеження не стосуються жителів "ДНР" та "ЛНР" з паспортами РФ

Водночас ці обмеження не стосуються жителів окупованих українських територій - так званих "ДНР" та "ЛНР", які мають російські паспорти. "Громадян Російської Федерації, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, при наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - йдеться в розпорядженні уряду РФ.

Окрім них, до Росії зможуть потрапити іноземні представники дипломатичних місій, члени офіційних делегацій, міжнародні перевізники, кур'єри дипломатичні зв'язків і фельд'єгерської служби, які мають відповідні документи.

Також до Росії зможуть потрапити ті росіяни, які проживають у Калінінградській області. Крім того, ці обмеження не стосуватимуться тих громадян РФ, які хочуть виїхати з країни через смерть близького родича.

Згідно з останніми даними, всього в Росії офіційно зареєстровано 1264 інфікованих коронавірусом особи, семеро людей померли від викликаної коронавірусом хвороби.

Читайте також: Які фейки про коронавірус поширюють з Росії у ЄС 

Дивитись відео 01:49

Маски від коронавірусу: Азія - за, Європа - проти? (27.03.2020)

Дивитись відео 05:16

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)

Також за темою

Ukraine Geschichte von zwei Ländern

Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР" 26.03.2020

У "ДНР" та "ЛНР" стверджують, що у них досі немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Натомість експерти застерігають від спалаху COVID-19 в ОРДЛО.

Ukraine Ukrainische Soldaten bei Luhansk

На Донбасі 19 березня загинув український військовий 20.03.2020

На Луганщині внаслідок обстрілу з боку бойовиків 19 березня загинув український військовий, ще один отримав поранення. Напередодні бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню, повідомили в штабі ООС.

Ukraine Konflikt Ost-Ukraine & Russland | Novotroitske | Coronavirus | Gesundheitskontrolle

КПП на карантині: як коронавірус ізолює людей на Донбасі 19.03.2020

Крім українців, які мають складнощі із поверненням додому після закриття кордонів із сусідніми країнами, карантин болюче вдарив по громадянах, чиї домівки або рідні опинились по інший бік лінії фронту на сході України.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Сирії

Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий

У Сирії люди на місцях намагаються захистити себе й своїх близьких від коронавірусу.  

Золото

Через коронавірус у США виник дефіцит золота

На Волл-стріт через брак золота звернулися за допомогою до Королівського канадського монетного двору.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  