Росія і Франція вперше відправили до Сирії спільну гуманітарну допомогу

Росія і Франція в суботу, 21 липня, вперше спільно доставили гуманітарну допомогу до Сирії. Російський військовий літак з 50 тоннами гуманітарного вантажу вилетів з міста Шатору, що в центральній Франції, на російську базу Хмеймім на заході Сирії. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на керівництво французького аеропорту.

Це перший гуманітарний вантаж, який Росія доставляє в Сирію спільно із західною державою. Допомогу, розподіл якої буде проходити під контролем Управління ООН з координації гуманітарних операцій, призначено для жителів регіону Східна Гута, розташованого неподалік від столиці Дамаска. Згідно із заявою МЗС Франції, Росія гарантувала, що уряд в Дамаску не чинитиме жодного впливу на розподіл допомоги.

Східна Гута раніше перебувала під контролем повстанців і в квітні була відбита армією сирійського президента Башара Асада за підтримки російської військової авіації. Під час боїв, що тривали кілька місяців, загинули понад 1700 мирних жителів, тисячі постраждали. Після перемоги в Східній Гуті армія Асада продовжила наступ на півдні країни. 21 липня в провінцію Ідліб на північному заході Сирії, останній оплот повстанців, прибула перша група противників Асада і їхніх родичів, які добровільно покинули відбиту урядовими військами південну провінцію Ель-Кунейтра.