 Росія і Франція вперше відправили до Сирії спільну гуманітарну допомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

Росія і Франція вперше відправили до Сирії спільну гуманітарну допомогу

Гуманітарний вантаж для жителів Східної Гути став першим, доставленим в Сирію спільними зусиллями РФ і країни Заходу. Розподіл допомоги буде проходити під контролем ООН.

АН-124 завантажується в Марселі

АН-124 завантажується в Марселі

Росія і Франція в суботу, 21 липня, вперше спільно доставили гуманітарну допомогу до Сирії. Російський військовий літак з 50 тоннами гуманітарного вантажу вилетів з міста Шатору, що в центральній Франції, на російську базу Хмеймім на заході Сирії. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на керівництво французького аеропорту.

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В анклаві Східна Гута не лишилося непідконтрольних уряду Башара Асада районів, заявили в Дамаску. Останнім містом, що перейшло під контроль урядових військ, була Дума. (15.04.2018)

Опозиційні до сирійського правителя Башара Асада угруповання погодилися прийняти умови капітуляції та залишити південну провінцію Ель-Кунейтра. Сирійська опозиція майже повністю втратила контроль над півднем країни. (19.07.2018)

Це перший гуманітарний вантаж, який Росія доставляє в Сирію спільно із західною державою. Допомогу, розподіл якої буде проходити під контролем Управління ООН з координації гуманітарних операцій, призначено для жителів регіону Східна Гута, розташованого неподалік від столиці Дамаска. Згідно із заявою МЗС Франції, Росія гарантувала, що уряд в Дамаску не чинитиме жодного впливу на розподіл допомоги.

Східна Гута раніше перебувала під контролем повстанців і в квітні була відбита армією сирійського президента Башара Асада за підтримки російської військової авіації. Під час боїв, що тривали кілька місяців, загинули понад 1700 мирних жителів, тисячі постраждали. Після перемоги в Східній Гуті армія Асада продовжила наступ на півдні країни. 21 липня в провінцію Ідліб на північному заході Сирії, останній оплот повстанців, прибула перша група противників Асада і їхніх родичів, які добровільно покинули відбиту урядовими військами південну провінцію Ель-Кунейтра.

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