 Росія та Китай обіцяють форсувати перехід на розрахунки у нацвалютах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Росія та Китай обіцяють форсувати перехід на розрахунки у нацвалютах

Підписані між РФ та КНР міжурядові угоди передбачають перехід на розрахунки у національних валютах у двосторонніх торговельних операціях. Путіну також полестило те, що китайці подарували росіянам двох дорослих панд.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін оглядають подарованих Китаєм Московському зоопарку панд

Володимир Путін і Сі Цзіньпін оглядають подарованих Китаєм Московському зоопарку панд

Уряди Росії та Китаю вирішили форсувати відмову від долара США при розрахунках у двосторонній торгівлі. У середу, 5 червня, в рамках візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії в Москві були підписанні двосторонні міжурядові угоди про розрахунки та платежі.

У документах наголошується на фінансуванні торговельних операцій у національних валютах і саме через фінансові інститути РФ та КНР, повідомляє агенція новин "Інтерфакс". Крім того, міжурядові угоди передбачають посилення співпраці між двома країнами у сфері національних систем платіжних карт.

"Росія і Китай мають намір розвивати практику розрахунків у національних валютах", - сказав російський президент Володимир Путін після переговорів із Сі Цзіньпіном у Москві.

Про відмову від долара США в двосторонній торгівлі в Москві та Пекіні говорять вже давно. Щоправда, досі справа так і обмежилася лише заявами та намірами.

Всеосяжне партнерство та стратегічна співпраця

Крім того, Володимир Путін та Сі Цзіньпін зробили спільну заяву про всеосяжне партнерство та стратегічну співпрацю між двома країнами. Також обидва лідери підписали спільну заяву про посилення глобальної й стратегічної стабільності в світі.

DW.COM

Пекін хоче заборонити деяким "неблагонадійним" іноземним підприємствам та особам співпрацю з китайськими фірмами. Цей крок є відповіддю на внесення США китайської компанії Huawei до свого чорного списку. (31.05.2019)

У відповідь на підвищення Вашингтоном мит на китайські товари Пекін вдався до аналогічних дій та збільшив тарифи на продукцію із США на загальну суму 60 мільярдів доларів. (31.05.2019)

У Кремлі особливо наголосили, що на міжнародній арені обидві країни переслідують схожі цілі. Йдеться про мирне вирішення ситуації з ядерною програмою КНДР, загострення навколо ядерної програми Ірану, конфлікти у Сирії та Венесуелу.

Раніше КНР та РФ, котрі обидві мають право вето в Раді Безпеки ООН, не раз блокували внесені США чи Великобританією проекти резолюцій Радбезу ООН щодо Сирії, КНДР та Венесуели.

Дві дорослі панди знаменували "особливу довіру та повагу"

Вихід геополітичної співпраці між двома країнами на якісно новий рівень не обмежився лише підписанням документів та заявами. Сі Цзіньпін взяв участь у церемонії передачі Московському зоопарку двох дорослих панд. Цей крок не залишився непоміченим російською стороною і його прокоментував Путін. "Знаємо, що такої практики в Китаї практично немає. Це - ознака особливої поваги та довіри до Росії", - сказав Путін, якого цитує "Інтерфакс".

Раніше Китай не раз практикував "дипломатію панд", передаючи в оренду цих рідкісних тварин іншим країнам, з якими Піднебесна намагається вибудувати тісні відносини. Панди від китайського керівництва вже отримували зоопарки в США, Німеччині й низці інших країн.

Дивитись відео 02:30

Дипломатія панд: як Китай собі друзів знаходить (04.07.2017)

Дивитись відео 00:49

Аудіо й відео до теми

Дипломатія панд: як Китай собі друзів знаходить (04.07.2017)  

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