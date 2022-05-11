Росія, Російська Федерація

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Росія - держава в Східній Європі та Північній Азії.
Росія або Російська Федерація (РФ) є президентсько-парламентською республікою. За розмірами території РФ є найбільшою державою в світі. Її загальна площа перевищує 17 мільйонів квадратних кілометрів. Кількість населення сягає майже 147 мільйонів. Столиця - Москва. Офіційна мова - російська.
Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.