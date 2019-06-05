 Росія розпочала поставки газу в Китай газопроводом ″Сила Сибіру″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Новини

Росія розпочала поставки газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру"

Попри величезну вартість газопроводу, на перших етапах кількість транспортованого ним газу буде відносно незначною - на 15 мільярдів кубометрів у рік планують вийти 2022 року.

Газопровід Сила Сибіру

Планується, що газопроводом "Сила Сибіру" щороку транспортуватимуть 38 мільярдів кубометрів газу

Росія й Китай розпочали експлуатацію газопроводу "Сила Сибіру". У понеділок, 2 грудня, президент Росії Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін у режимі телемосту спостерігали за початком роботи нового газогону, передає агенція новин "Інтерфакс".

Будівництво першої ділянки газопроводу протяжністю близько 2160 кілометрів розпочали у вересні 2014 року. Таким чтном, до пуску минуло трохи більше п'яти років. Договір про поставки до Китаю видобутого в Східному Сибіру природного газу цим газопроводом було підписано в травні 2014 року. Укладений на 30 років договір передбачає щорічні поставки газу обсягом 38 мільярдів кубометрів на рік.

DW.COM

Друга черга газопроводу "Північний потік" готова на 87 відсотків. Але його своєчасний запуск досі під питанням - все залежить від дозволу данського уряду, якого досі немає. (30.10.2019)

У Болгарії мають збудувати газопровід "Балканський потік", що постачатиме газ з Туреччини до кордону Болгарії з Сербією. Таким чином Росія планує прокачувати газ з "Турецького потоку" до Європи в обхід України. (18.09.2019)

Газопровід "Північний потік-2" не потрібен ЄС та ФРН, вважає експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт. На її думку, він дуже дорогий і міцно прив'язує ФРН і ЄС до епохи викопного палива. (31.10.2019)

Утім, на заплановані показники мають вийти впродовж наступних п'яти років. До того часу передбачений період поступового нарощування поставок: 5 мільярдів кубометрів на 2020 рік, 10 мільярдів - на 2021 і 15 мільярдів кубометрів - на 2022 рік. Загальна вартість підписаного між Москвою та Пекіном договору - 400 мільярдів доларів США.

Планується, що новою газотранспортною системою газ постачатиметься не лише до КНР, а також і на російський Далекий Схід.

Рекордна вартість спорудження

Попри відносно незначні обсяги на перших етапах експлуатації газогону, кошторисна вартість його спорудження становить близько 55 мільярдів доларів США. Принаймні саме такі цифри наводять у російські компанії "Газпром", повідомляє агенція новин dpa.

Ця сума приблизно вп'ятеро перевищує кошторисну вартість робіт зі спорудження спірного  газогону "Північний потік-2", що проляже дном Балтійського моря й постачатиме газ напряму з території РФ до Німеччини.

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"Північний потік-2" і Газова директива ЄС: зелене світло чи газовий туман? (14.11.2019)

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