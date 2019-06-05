Росія розпочала поставки газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру"

Росія й Китай розпочали експлуатацію газопроводу "Сила Сибіру". У понеділок, 2 грудня, президент Росії Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін у режимі телемосту спостерігали за початком роботи нового газогону, передає агенція новин "Інтерфакс".

Будівництво першої ділянки газопроводу протяжністю близько 2160 кілометрів розпочали у вересні 2014 року. Таким чтном, до пуску минуло трохи більше п'яти років. Договір про поставки до Китаю видобутого в Східному Сибіру природного газу цим газопроводом було підписано в травні 2014 року. Укладений на 30 років договір передбачає щорічні поставки газу обсягом 38 мільярдів кубометрів на рік.

Утім, на заплановані показники мають вийти впродовж наступних п'яти років. До того часу передбачений період поступового нарощування поставок: 5 мільярдів кубометрів на 2020 рік, 10 мільярдів - на 2021 і 15 мільярдів кубометрів - на 2022 рік. Загальна вартість підписаного між Москвою та Пекіном договору - 400 мільярдів доларів США.

Планується, що новою газотранспортною системою газ постачатиметься не лише до КНР, а також і на російський Далекий Схід.

Рекордна вартість спорудження

Попри відносно незначні обсяги на перших етапах експлуатації газогону, кошторисна вартість його спорудження становить близько 55 мільярдів доларів США. Принаймні саме такі цифри наводять у російські компанії "Газпром", повідомляє агенція новин dpa.

Ця сума приблизно вп'ятеро перевищує кошторисну вартість робіт зі спорудження спірного газогону "Північний потік-2", що проляже дном Балтійського моря й постачатиме газ напряму з території РФ до Німеччини.