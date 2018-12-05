 Росія пообіцяла пустити українських консулів до затриманих моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Росія пообіцяла пустити українських консулів до затриманих моряків

Українські консули зможуть відвідати затриманих Росією у Керченській протоці українських моряків, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Українські моряки перебувають зараз у московських СІЗО

Українські моряки перебувають зараз у московських СІЗО

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило факт перебування полонених українських моряків в одному з московських слідчих ізоляторів і пообіцяло допустити до них українських консулів. Про це у середу, 5 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Через 10 днів після захоплення наших кораблів, МЗС РФ таки повідомило офіційно, що українські моряки в Москві, і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам", - написав він у Twitter. Клімкін наголосив, що на даний момент проводяться всі необхідні дії для того, щоб консули могли потрапити до полонених моряків якомога швидше.

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До стрімкої ескалації протистояння між Москвою та Києвом призвели агресивні дії РФ поблизу Керченської протоки - на цьому сходяться німецькі експерти, які, проте, бачать вихід аж ніяк не в різких діях України. (30.11.2018)

Двоє затриманих Росією українських моряків мають легкі травми, у третього поранені обидві ноги, повідомила російська обмудсменка після їхнього відвідування. Вони забезпечені теплими речами та ліками. (04.12.2018)

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.

Троє поранених українських моряків перебувають зараз у московському СІЗО "Матроська тиша". За даними уповноваженої з прав людини у Москві Тетяни Потяєвої, двоє моряків мають легкі ураження рук, в одного з них пошкоджене сухожилля, у третього полоненого моряка поранені обидві ноги. Інші моряки перебувають у СІЗО "Лефортово".

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

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