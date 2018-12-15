Росія перекидає до Криму понад 10 винищувачів

Міністерство оборони Росії в понеділок, 17 грудня, заявило, що перекине понад десять винищувачів на кримський аеропорт "Бельбек" після завершення його реконструкції. "22 грудня 2018 року понад 10 винищувачів СУ-27СМ та Су-30М2 полку винищувачів 4-ї армії ВПС та ППО здійснять переліт з аеропорту "Кримськ" у Краснодарському краї на аеродром "Бельбек" у Республіці Крим до свого місця постійної дислокації", - йдеться у повідомленні на сайті російського міноборони.

Як повідомляється, будівельні роботи на аеродромі розпочалися навесні цього року, на сьогодні завершене будівництво об'єктів першої черги. Виконані роботи, за даними оборонного відомства Росії, дозволяють виконувати планові польоти військових літальних апаратів цілодобово за різних погодних умов.

Тим часом міністерство закордонних справ України заявляє, що РФ розгорнула на кордонах з Україною "понад 80 тисяч військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси "Іскандер", передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону та майже всій території України". "Лише за останні два місяці кількість російських танків на нашому кордоні збільшилась на 300 одиниць", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Нагадаємо, раніше в понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив що українська влада наприкінці грудня готує провокацію на кордоні з анексованим Кримом. За його словами, "на лінії зіткнення українські військові сконцентрували близько 19 тисяч військових, велику кількість техніки". Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відкинув ці закиди.