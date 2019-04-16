 Росія не визнає рішення арбітражу щодо виплати ″Укрнафті″ 44,4 мільйона доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

Росія не визнає рішення арбітражу щодо виплати "Укрнафті" 44,4 мільйона доларів

У мін'юсті РФ заявили, що російська сторона не брала участі в розгляді позову, і пообіцяли оскаржувати ухвалу арбітражу.

Приміщення Укрнафти

Росія не визнає рішення Міжнародного арбітражного суду, який зобов'язав її виплатити українській компанії "Укрнафта" компенсацію за втрачене майно в анексованому Криму у розмірі  44,4 мільйона доларів. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомили у прес-службі міністерства юстиції РФ, передає російська інформагенція ТАСС.

"Російська Федерація не брала участі в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність ухваленого рішення, у першу чергу, через відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд даного позову", - повідомили у російському мін'юсті. У відомстві також додали, що РФ планує оскаржувати дане рішення. За його інформацією, російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії "Укрнафта", винесене 12 квітня міжнародним арбітражем.

Нагадаємо, що напередодні "Укрнафта" повідомила про рішення Міжнародного арбітражного суду від 12 квітня про стягнення з РФ на користь "Укрнафти" 44,45 мільйона доларів компенсації за експропріацію інвестицій компанії на території анексованого Криму, а також понад 3,5 мільйона доларів арбітражних витрат.

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


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