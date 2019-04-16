Росія не визнає рішення арбітражу щодо виплати "Укрнафті" 44,4 мільйона доларів

Росія не визнає рішення Міжнародного арбітражного суду, який зобов'язав її виплатити українській компанії "Укрнафта" компенсацію за втрачене майно в анексованому Криму у розмірі 44,4 мільйона доларів. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомили у прес-службі міністерства юстиції РФ, передає російська інформагенція ТАСС.

"Російська Федерація не брала участі в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність ухваленого рішення, у першу чергу, через відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд даного позову", - повідомили у російському мін'юсті. У відомстві також додали, що РФ планує оскаржувати дане рішення. За його інформацією, російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії "Укрнафта", винесене 12 квітня міжнародним арбітражем.

Нагадаємо, що напередодні "Укрнафта" повідомила про рішення Міжнародного арбітражного суду від 12 квітня про стягнення з РФ на користь "Укрнафти" 44,45 мільйона доларів компенсації за експропріацію інвестицій компанії на території анексованого Криму, а також понад 3,5 мільйона доларів арбітражних витрат.

Дивитись відео 01:54 Поділитись Рішення у битві мільярдних позовів між "Нафтогазом" та "Газпромом" (31.05.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2dwe5 Рішення у битві мільярдних позовів між "Нафтогазом" та "Газпромом"