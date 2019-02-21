Росія не визнає рішення арбітражу в Гаазі щодо втрат "Нафтогазу" в Криму

Міністерство юстиції РФ повідомило, що Росія не визнаватиме рішення Третейського суду в Гаазі про визнання провини РФ у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму після анексії півострова Росією. Про це в п'ятницю, 1 березня, повідомили в прес-службі російського відомства.

"Російська Федерація у відповідному розгляді не брала участі та не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю в арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" та інших до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні прес-служби, цитує інформаційне агентство "Інтерфакс".

У повідомленні наголошується, що мін'юст Росії "вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів РФ" з огляду на ухвалу цього арбітражного рішення.

Раніше про позитивне для "Нафтогазу" рішення Третейського суду в Гаазі повідомив голова НАКу Андрій Коболєв. За його словами, компанії вдалося довести, що юрисдикція трибуналу поширюється на цей випадок, а також, що Росія винна у втраті "Нафтогазом України" активів у Криму. Вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в суму до п'яти мільярдів доларів США, зазначив Коболєв.

Нагадаємо, арбітражне провадження за позовом "Нафтогазу" проти Російської Федерації через незаконну експропріацію майна у Криму було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядається при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.