Росія може мати більше ракет 9М729, ніж припускалось - ЗМІ

У розпорядженні збройних сил Росії можуть перебувати не менше 64-х крилатих ракет 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8. - Ред.). Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) у номері за неділю, 10 лютого, з посиланням на співробітників неназваної спецслужби однієї з західних країн.

За інформацією видання, крилатими ракетами цього типу оснащені не тільки навчальні батальйони на полігоні Капустин Яр в Астраханській області та у Камишлові Свердловської області. Такі ракети розташовані також у Моздоку (Північна Осетія) та Шуї. США вперше повідомили союзникам у Північноатлантичному альянсі (НАТО) про можливе розташування ракет в Шуї у другій половині 2018 року.

На озброєнні кожного з батальйонів перебуває не менше чотирьох пускових установок. На кожній з них можна розмістити чотири ракети, спроможні нести різні типи боєголовок, у тому числі ядерні.

9М729 - причина виходу США з ДРСМД

У Вашингтоні і НАТО закидають Росії, що та порушила створенням ракети 9М729, здатної пролетіти понад 500 кілометрів, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Російські військові, своєю чергою запевняють, що 9М729 не може подолати 500-кілометрову відстань з огляду на незначні обсяги палива.

У грудні 2018 року США пригрозили вийти з угоди, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. А вже 2 лютого 2019 року, американський держсекретар Майкл Помпео оголосив про припинення участі США в ДРСМД.

На наступний день президент Росії Володимир Путін повідомив про "дзеркальну відповідь" Москви, доручивши МЗС і міноборони РФ припинити подальші спроби ініціювати переговори щодо цієї угоди.

Договір про РСМД був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності здатні досягати цілей протягом короткого проміжку часу, практично не залишаючи супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.