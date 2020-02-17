Росія звільнила затриманих в Азовському морі українських рибалок

Українських рибалок, яких затримала російська сторона в Азовському морі 15 лютого, звільнили у вівторок, 25 лютого. Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Павло Мельник на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно отримано інформацію, що українських рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Терехова, яких було затримано в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнено", - написав Мельник. Він уточнив, що Терехов зв'язався зі своєю сім'єю по телефону і повідомив, що рибалки повернуться додому на власному судні.

Тим часом так звана уповноважена з прав людини в анексованому Росією Криму Лариса Опанасюк підтвердила агентству "Інтерфакс", що українські рибалки звільнені. "Дійсно, їх сьогодні звільнили після закінчення терміну адміністративного арешту, щодо їх повернення (в Україну, - Ред.) мені невідомо. Жодних претензій до російської сторони у них немає, під час звільнення вони написали відповідну розписку", - заявила Опанасюк.

Як повідомлялося, 15 лютого російські прикордонники заявили про затримання українського рибальського човна з чотирма рибалками на борту. Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка Запорізької області. За даними російської влади, документів, що посвідчують особу, а також документів на судно в рибалок не було.

Російські прикордонники заявляють, що виявили в човні понад 290 штук незаконно виловленої камбали та сітку. Моряків та човен доправили до Керчі. Всі четверо моряків, як стверджує російське слідство, визнали факт браконьєрства.

Наступного дня суд в анексованому Росією Криму заарештував рибалок на 10 днів. 17 лютого Україна висловила Росії протест через затримання рибалок та вимагала негайно звільнити рибалок, судно та повернути їхній інвентар.

Дивитись відео 04:27 Поділитись Війна на Сході і анексія Криму: як змінилося життя рибалок Маріуполя (02.10.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/35tCF Війна на Сході і анексія Криму: як змінилося життя рибалок Маріуполя (02.10.2018)