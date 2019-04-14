Росія закидає Deutsche Welle втручання

Позаминулого тижня під час протестів у Москві проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці російські правоохоронці затримали кореспондента німецької медіакомпанії Deutsche Welle Сергія Діка. Журналіст, котрий висвітлював протести, пред'явив свою акредитацію, котру поліція до уваги не взяла, назвавши "фількіною грамотою". Разом з іншими 20 затриманими кореспондента доправили до московського поліцейського відділку "Мар'їно". Лише приблизно за півтори години Діка відпустили.

Кореспондент DW Сергій Дік. Його акредитацію російські поліцейські назвали "фількіною грамотою"

Висвітлення протестів у російській столиці медіакомпанією Deutsche Welle (DW), здається, дратує офіційну Москву. І на це вказує не лише затримання кореспондента DW. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закидає німецькому мовнику втручання у внутрішні справи Росії, зокрема заклики до протестів у Москві, і називає висвітлення мовником подій у РФ "антижурналістським". "Я вважаю, це феноменальний прокол західних засобів масової інформації та журналістів, коли Deutsche Welle російською мовою публікує наступний заклик: "Москвичі, виходьте", - заявила Захарова, - Без сумніву, цей утримуваний на державні гроші в Німеччині засіб масової інформації цілковито залучений в наші внутрішні справи".

Deutsche Welle відкидає закиди

Deutsche Welle відкидає закиди російської сторони, зазначаючи, що в жодному зі своїх оприлюднених матеріалів чи сюжетів не закликали читачів брати участь у протестах в Росії. "Ми вбачаємо у цих закидах з боку Марії Захарової прямий зв'язок із затриманням нашого кореспондента Сергія Діка", - заявив речник DW Крістоф Юмпельт (Christoph Jumpelt).

Медіакомпанія висловила російській владі протест у зв'язку із затриманням свого кореспондента, зазначивши у відповідній ноті до російського МЗС від 28 липня, що свавільне перешкоджання роботі акредитованого журналіста є неприпустимим. "Ми висловлюємо протест проти цього інциденту і очікуємо відповіді з вашої сторони", - зазначено у листі мовника.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова закидає DW "антижурналістське" висвітлення подій у Росії

Відповідь з Москви, що надійшла 5 серпня, цілком відповідала риториці речниці МЗС. У міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що на сторінках DW у соціальних мережах містилися "однозначні заклики до масової участі у неузгоджених протестах". А значить, провадить далі МЗС РФ, співробітники Deutsche Welle не можуть вважатися журналістами, бо є активними учасниками незаконних дій. "Нагадуємо вам про необхідність дотримуватися законів Російської Федерації", - йдеться далі у листі МЗС РФ.

"Кричуще порушення права на свободу преси"

Такий підхід російської влади і реакція МЗС РФ, на думку генерального директора DW Петера Лімбурґа (Peter Limbourg), є неприпустимими. "Якщо журналіста, котрий висвітлює демонстрацію, не розбираючись зарахували до протестувальників, а потім ще й затримали, то це не лише кричуще порушення права на свободу преси, а й також метод поліцейської держави", - заявив Лімбурґ.

Гендиректор DW Петер Лімбурґ вважає дії влади РФ "кричущим порушенням права на свободу преси"

Німецький союз журналістів (DJV) у Берліні закликав РФ до припинення поліцейського свавілля проти кореспондентів. "Своїми брутальними діями російські служби безпеки порушують не лише основоположні права людини, а й російську конституцію", - заявив очільник DJV Франк Юбераль (Frank Überall).

Лише на минулих вихідних у центрі Москви під час протесту через недопуск незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці, а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня, за даними поліції, були затримані близько 600 осіб. Незалежний правозахисний медіапортал "ОВД-Інфо" повідомив, що кількість затриманих у Москві сягнула 1001 особи.

Уряд ФРН знову критикує РФ

З Берліна також знову пролунала критика дій московської поліції. "Федеральний уряд засуджує останні затримання мирних демонстрантів у Москві та подальші непропорційно жорсткі дії поліції", - заявила речниця уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). Уряд Німеччини звернувся до відповідних органів та інституцій із закликом дотримуватися принципів ОБСЄ та Ради Європи та негайно звільнити затриманих.

"Дотримання принципів ОБСЄ та Ради Європи мають велике значення для демократії, і Російській Федерації відомо про такі принципи, як свобода зібрань та свобода слова. Тому Росію закликають поважати ці фундаментальні принципи", - заявила Деммер. Зважаючи на регіональні вибори в РФ, які мають відбутися в вересні, федеральний уряд закликав Москву до дотримання міжнародних стандартів.