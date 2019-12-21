Росія відповість на американські санкції - Лавров

Москва відповість на американські санкції проти російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік", а також на запропоновані комітетом Сенату заходи для захисту "від агресії Кремля". Про це у неділю, 22 грудня, в ефірі Першого каналу заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. "На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини", - заявив він.

Міністр додав, що попри американські обмежувальні заходи російські газогони будуть добудовані. "Я переконаний, що "Північний потік - 2", як і "Турецький потік", відбудеться. "Турецький потік" буде запущений буквально через два-три тижні", - наголосив Лавров.

За його словами, президент США Дональд Трамп і держсекретар США Майк Помпео хочуть розвивати торгівлю, але Конгрес "бомбардує наші відносини санкціями". "Така ситуація склалася в США, що в прагненні переглянути підсумки виборів і волю американського народу ці конгресмени готові на все, включаючи абсолютно нерозумні й, я б сказав, не варті серйозних політиків речі", - зазначив очільник російського МЗС.

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, що займаються прокладенням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно.

Окрім того, 18 грудня комітет сенату США з закордонних справ схвалив законопроєкт DASKA (Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля) з додатковими санкціями проти РФ. Проєкт пропонує запровадити санкції щодо російських "політичних фігур, олігархів та інших осіб", які сприяють, прямо або побічно "незаконним і корупційним діям" російської влади. Також пропонується ввести заборону на операції з новим суверенним боргом РФ.

Під санкції повинні підпасти російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим або іншим способом підтримували "втручання російського уряду в демократичні процедури або вибори в будь-якій країні за межами РФ". Також планується запровадити санкції, націлені на інвестиції в російські проєкти за межами РФ. Під заборону потрапляють інвестиції вартістю від одного мільйона доларів.