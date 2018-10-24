Росія вимагає резолюції ООН щодо ракетного договору з США

Росія внесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН проект резолюції у зв'язку з планами США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). "Міжнародна спільнота зобов'язана відреагувати на цю ситуацію, здатну привести до апокаліптичних наслідків", - заявив у четвер, 25 жовтня, один з російських дипломатів, передає агенція AFP. За його словами, цей проект повинен допомогти зберегти договір про РСМД та посилити відповідальність обох сторін.

Якщо резолюція буде прийнята, це дозволить "продовжити дискусії між Росією та США, з тим щоб вирішити проблеми обох сторін щодо рамкової угоди". Дипломат зазначив, що Москва вважає, що "збереження цієї угоди є обов'язковою умовою подальшого скорочення обсягів ядерної зброї", та закликала всі держави-члени ООН розглянути проект резолюції.

Тим часом США відхилили російський проект резолюції, оскільки він був наданий занадто пізно, що не сумісно з порядок денний Комісії з роззброєння ООН, повідомило джерело в ООН. Вашингтон також критикує Москву за те, що ЗМІ отримала проект резолюції раніше, ніж дипломати ООН.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.