 Росіяни протестують проти підвищення пенсійного віку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

Росіяни протестують проти підвищення пенсійного віку

Опозиція вивела на вулиці міст Росії, де не проходить ЧС-2018, сотні людей, які незадоволені рішенням влади змінити правила нарахуванння пенсій. Частина акцій не санкціонована владою.

Слогани протестувальників в Омську

Слогани протестувальників в Омську

У десятках міст Росії в неділю, 1 липня, тривають мітинги проти підвищення пенсійного віку. Маніфестанти вийшли на вулиці, зокрема, Краснодара, Омська, Комсомольська-на-Амурі, Хабаровська, як пише у своєму мікроблозі в Twitter один з організаторів акцій незадоволення, критик Кремля Олексій Навальний. Частина акцій не санкціонована владою, як того вимагають російські закони.

"Путін і Медведєв збираються підвищити пенсійний вік і пограбувати кілька десятків мільйонів осіб під виглядом "назрілої реформи". Ми, громадяни Росії, вважаємо це рішення повністю антинародним і злочинним", - заявив опозиціонер.

Кілька днів тому Навальний анонсував проведення 1 липня акцій протесту проти реформи пенсійної системи у містах, які не приймають ЧС-2018.

Нагадаємо, що 14 червня російський уряд дав "зелене світло" планам пенсійної реформи. За схвалених законопроектом пенсійний вік для чоловіків підвищать з 60 до 65 років до 2028 року, для жінок - з 55 до 63 років до 2034 року. Серед політичних сил, які підтримують протести, також зазвичай лояльна владі Комуністична партія, а також ліберальне "Яблуко".

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