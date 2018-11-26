 Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК ″Боруссія″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК "Боруссія"

Німецький суд визнав 29-річного уродженця Челябінська винним у замаху на вбивство футболістів "Борусії". Спробу підірвати автобус футбольного клуба пов’язують з фінансовою оборудкою засудженого.

Сергій В. влаштував напад на автобусіз гравцями футбольного клубу Боруссія (Дортмунд)

Суд присяжних визнав Сергія В. винним у замах на життя 28 осіб

У вівторок, 27 листопада, суд присяжних у Дортмунді засудив обвинуваченого Сергія В. до 14 років позбавлення волі.

За повідомленням агенції dpa, чоловіка визнано винним у замаху на життя 28 осіб, що відбувся 11 квітня 2017 року перед матчем футбольної Ліги чемпіонів у Німеччині. Попередньо захист обвинуваченого клопотав про обмеження терміну покарання терміном до десяти років. Прокуратура вимагала довічного ув'язнення.

Засуджений зізнався на суді, що перед матчем за участі гравців "Боруссії" він самостійно виготовив вибухові пристрої та розташував їх поблизу траси перед тим, як нею мав проїхати автобус футбольного клуба. Сергій В., що проживав у Німеччині, також мав російське громадянство. Чоловік запевнив, що нікого не планував позбавляти життя.

Серед ключових матеріалів справи були кілька десятків тисяч цінних паперів ФК "Боруссія", придбані чоловіком напередодні матчу. За версією слідства, нападник планував отримати вигоду в разі різкого зниження курсу акцій.

Дивитись відео 03:16
Now live
03:16 хв

Як Сергій В. хотів заробити на загибелі німецьких футболістів (21.04.2017)

DW.COM

Обвинувачений в атаці на "Боруссію" росіянин визнав вину

Щоправда, Сергій В. заявляє, що хотів влаштувати тільки імітацію нападу на футбольну команду "Боруссія". Прокуратура ж звинувачує його у замаху на вбивство 28-ми осіб. (08.01.2018)  

Обвинуваченому у нападі на "Боруссію" росіянину загрожує довічне ув'язнення

Представник прокуратури попросив призначити Сергію В. покарання у виді довічного позбавлення волі. У квітні 2017-го той привів в дію вибухівку біля автобуса з командою футбольного клубу Дортмунда. (19.11.2018)  

Напад на "Боруссію": підозрюваному висунули звинувачення у спробі вбивства

Прокуратура звинуватила російського німця Сергія В., затриманого за підозрою в організації вибухів у Дортмунді, у спробі вбивства. За даними слідства, він хотів заробити на обвалі акцій футбольного клуба "Боруссія". (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Як Сергій В. хотів заробити на загибелі німецьких футболістів (21.04.2017)  

Також за темою

Deutschland Strafverfahren gegen den mutmaßlichen BVB - Attentäter Sergej W.

Обвинуваченому у нападі на "Боруссію" росіянину загрожує довічне ув'язнення 19.11.2018

Представник прокуратури попросив призначити Сергію В. покарання у виді довічного позбавлення волі. У квітні 2017-го той привів в дію вибухівку біля автобуса з командою футбольного клубу Дортмунда.

Fußball Championsleague Symbolbild Pokal

ЗМІ: Європейські футбольні клуби планують нову Суперлігу 02.11.2018

Футбольні клуби, очевидно, планують створити нову європейську Суперлігу, повідомили ЗМІ про таємні переговори. За цими даними, нова ліга вже 2021 року могла б замінити Лігу Чемпіонів.

Dortmund - nach der Explosion am BVB-Bus - Hotelbewachung

Перше затримання після вибухів у Дортмунді: слідчі підозрюють теракт 12.04.2017

Після вибухів поблизу автобуса футбольного клубу "Боруссія Дортмунд" слідчим вдалося тимчасово затримати одного підозрюваного з ісламістських кіл. Слідчі виходять з того, що напад мав терористичне підґрунтя.

Реклама

Докладно

Захоплені українські судна у порту анексованої Росією Керчі

Євродепутати хочуть реакції ЄС не лише на словах

Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі у Європарламенті. 

Тисячі власників нерозмитнених авто на іноземних номерах не хочуть сплачувати мито, передбачене ухваленим нещодавно законом, і блокують прикордонні переходи

Через "євробляхерів" можуть зупинитися заводи

Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів загрожує збитками німецьким компаніям в Україні. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  