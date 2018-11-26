Росіянин отримав 14 років ув’язнення в Німеччині за напад на ФК "Боруссія"

У вівторок, 27 листопада, суд присяжних у Дортмунді засудив обвинуваченого Сергія В. до 14 років позбавлення волі.

За повідомленням агенції dpa, чоловіка визнано винним у замаху на життя 28 осіб, що відбувся 11 квітня 2017 року перед матчем футбольної Ліги чемпіонів у Німеччині. Попередньо захист обвинуваченого клопотав про обмеження терміну покарання терміном до десяти років. Прокуратура вимагала довічного ув'язнення.

Засуджений зізнався на суді, що перед матчем за участі гравців "Боруссії" він самостійно виготовив вибухові пристрої та розташував їх поблизу траси перед тим, як нею мав проїхати автобус футбольного клуба. Сергій В., що проживав у Німеччині, також мав російське громадянство. Чоловік запевнив, що нікого не планував позбавляти життя.

Серед ключових матеріалів справи були кілька десятків тисяч цінних паперів ФК "Боруссія", придбані чоловіком напередодні матчу. За версією слідства, нападник планував отримати вигоду в разі різкого зниження курсу акцій.