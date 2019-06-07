Російські журналісти вимагають звільнення Івана Голунова

Майже три тисячі російських журналістів поставили свої підписи під відкритим листом профспілки журналістів і працівників ЗМІ РФ з вимогою звільнити кореспондента інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова. Про це ввечері у п'ятницю, 7 червня, повідомив співголова організації Антон Карлінер. Автори листа розцінюють затримання журналіста як "грубу і безглузду провокацію".

Занепокоєння з приводу затримання Івана Голунова в Росії висловили і в ОБСЄ. "Голунов відомий своїми розслідуваннями корупції та злочинної діяльності. Влада повинна гарантувати прозоре розслідування у повній відповідності до норм права", - йдеться в заяві, бюро з питань ЗМІ ОБСЄ, опублікованій у Twitter.

7 червня у Москві також відбулась акція біля головного офісу московської поліції на підтримку затриманого журналіста. Трьох пікетувальників затримали, щодо них склали протоколи про адміністративне порушення, пише "Інтерфакс".

Нагадаємо, напередодні у Москві співробітники поліції затримали кореспондента інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова за підозрою у спробі збуту наркотиків. Журналіст встиг повідомити через друзів, що йому підкинули два пакети з невідомою речовиною, поінформувала редакція "Медузи", що базується в Ризі. За даними поліції РФ при особистому огляді у Голунова було вилучено чотири грами метілефедрона, а в квартирі - близько п'яти грамів кокаїну.

Сам журналіст заперечує причетність до незаконного обігу наркотиків. Головний редактор "Медузи" Іван Колпаков зазначив, що Голунову протягом останнього року регулярно надходили погрози через його розслідуваня. У редакції впевнені, що наркотики журналісту підкинули.