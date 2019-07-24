 Російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували

В арештованого російського опозиційного політика діагностували сильний набряк обличчя. Речниця Фонду боротьби з корупцією заявила, що раніше в Олексія Навального алергія не спостерігалася.

Олексій Навальний (архівне фото)

Олексій Навальний (архівне фото)

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває 30-добовий адміністративний арешт, у неділю, 28 липня, був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція". Як повідомила речниця Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш у своєму Twitter, у Навального спостерігався "сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покровів", при цьому джерело алергічної реакції "не визначене". Ярмиш також уточнила, що раніше у Навального не спостерігалися алергічні реакції.

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Співробітники спецприймальника, де перебуває Навальний, викликали швидку допомогу, яка доставила політика в одну з московських лікарень. Навальний перебуває в палаті під охороною співробітників поліції.

Нагадаємо, Симонівський районний суд Москви у середу, 24 липня, присудив голові Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному 30 діб адміністративного арешту. На нього був складений протокол за фактом повторного порушення правил проведення мітингу через заклик до участі в акції на підтримку незалежних кандидатів в Московську міську думу.

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