 Російського опозиціонера Навального повернули з лікарні в ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2019

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Новини

Російського опозиціонера Навального повернули з лікарні в ув'язнення

Попри відсутність результатів аналізів, російського опозиційного політика Олексія Навального виписали з лікарні і повернули до спецприймальника поліції. Його лікарі раніше заявляли про можливість отруєння.

Олексія Навального знов відправили до спецприймальника

Олексія Навального знов відправили до спецприймальника

Російського опозиційного політика Олексія Навального виписали з лікарні та під конвоєм відправили до спецприймальника поліції. Про це в понеділок, 29 липня, повідомила його лікарка Анастасія Васильєва, передає агентство новин dpa. Напередодні Навальний був госпіталізований через "гостру алергічну реакцію". Ввечері його лікарям вдалось оглянути його у лікарні, після цього Васильєва повідомила, що не виключає отруєння опозиціонера невідомою хімічною речовиною.

У понеділок під час лікарського консиліуму Навальному поставили діагноз "контактний дерматит". У зв'язку з тим, що після інтенсивного лікування його стан покращився, було ухвалене рішення про його виписку. Васильєва з діагнозом не погодилася, оскільки ще немає аналізів токсикологічних досліджень і невідомо, що саме стало причиною реакції. Вона виступила категорично проти екстреної виписки Навального і поміщення його знову в спецприймальник.

Сам Навальний не називає це отруєнням, але при цьому каже, що це якийсь "зовнішній вплив", повідомила лікарка політика. За її словами, у вівторок адвокати Навального подадуть апеляцію та будуть вимагати скоротити термін його перебування у спецприймальнику за станом здоров'я.

Олексія Навального, який був засуджений до 30 діб арешту та перебував у спецприймальнику, 28 липня госпіталізували в лікарню імені Виноградова в Південно-Західному адміністративному окрузі Москви з діагнозом "гостра алергічна реакція".

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Медикам вдалось оглянути госпіталізованого російського опозиційного політика Олексія Навального через двері, оскільки їх не пустили в палату. На їхню думку, він міг бути отруєний у спецприймальнику "третьою особою". (28.07.2019)

В арештованого російського опозиційного політика діагностували сильний набряк обличчя. Речниця Фонду боротьби з корупцією заявила, що раніше в Олексія Навального алергія не спостерігалася. (28.07.2019)

Ввечері того ж дня біля будівлі лікарні зібралися його прихильники і журналісти. Поліція затримала під час акції 21 людину, вранці наступного дня їх відпустили.

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