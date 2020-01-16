Російського опозиціонера Навального повернули з лікарні в ув'язнення

Російського опозиційного політика Олексія Навального виписали з лікарні та під конвоєм відправили до спецприймальника поліції. Про це в понеділок, 29 липня, повідомила його лікарка Анастасія Васильєва, передає агентство новин dpa. Напередодні Навальний був госпіталізований через "гостру алергічну реакцію". Ввечері його лікарям вдалось оглянути його у лікарні, після цього Васильєва повідомила, що не виключає отруєння опозиціонера невідомою хімічною речовиною.

У понеділок під час лікарського консиліуму Навальному поставили діагноз "контактний дерматит". У зв'язку з тим, що після інтенсивного лікування його стан покращився, було ухвалене рішення про його виписку. Васильєва з діагнозом не погодилася, оскільки ще немає аналізів токсикологічних досліджень і невідомо, що саме стало причиною реакції. Вона виступила категорично проти екстреної виписки Навального і поміщення його знову в спецприймальник.

Сам Навальний не називає це отруєнням, але при цьому каже, що це якийсь "зовнішній вплив", повідомила лікарка політика. За її словами, у вівторок адвокати Навального подадуть апеляцію та будуть вимагати скоротити термін його перебування у спецприймальнику за станом здоров'я.

Олексія Навального, який був засуджений до 30 діб арешту та перебував у спецприймальнику, 28 липня госпіталізували в лікарню імені Виноградова в Південно-Західному адміністративному окрузі Москви з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Ввечері того ж дня біля будівлі лікарні зібралися його прихильники і журналісти. Поліція затримала під час акції 21 людину, вранці наступного дня їх відпустили.