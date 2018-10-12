Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу

Російський опозиціонер Олексій Навальний у неділю, 14 жовтня, вийшов на свободу після адміністративного арешту, передає кореспондент DW. У спецприймальнику в Москві він відбував спочатку покарання у 30 діб за організацію січневих мітингів, після чого був одразу затриманий і засуджений судом ще до 20 діб арешту за мітинг проти пенсійної реформи в Росії.

Навального зустрічали журналісти та кілька співробітників його штабу. Він подякував усім, хто його підтримував і передав привіт тим, хто до цього часу перебуває під арештом у різних регіонах Росії. "За ті 50 днів, які я тут сиджу, ми побачили багато доказів того, що цей режим остаточно деградував - від провалів у зовнішній розвідці до провалів у космічній галузі", - сказав Навальний журналістам.

Нагадаємо, під час акцій протесту проти пенсійної реформи 9 вересня поліцейські затримали понад тисячу осіб по всій Росії. Найжорсткіші і наймасовіші затримання мали місце в Санкт-Петербурзі, де із двох тисяч осіб, які вийшли на неузгоджену акцію, поліція затримала близько 500 мітингувальників. 27 вересня Держдума Росії остаточно прийняла законопроект про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсійного віку.