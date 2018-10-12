 Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу

Російський опозиційний політик Олексій Навальний був звільнений з-під варти після 50 діб адміністративного арешту за організацію протестних акцій у Москві.

Олексій Навальний був під адміністративним арештом 50 діб

Олексій Навальний був під адміністративним арештом 50 діб

Російський опозиціонер Олексій Навальний у неділю, 14 жовтня, вийшов на свободу після адміністративного арешту, передає кореспондент DW. У спецприймальнику в Москві він відбував спочатку покарання у 30 діб за організацію січневих мітингів, після чого був одразу затриманий і засуджений судом ще до 20 діб арешту за мітинг проти пенсійної реформи в Росії. 

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Російський опозиціонер мав у понеділок вийти на свободу після 30 діб арешту. Але його знову затримали і призначили новий термін адміністративного арешту. (25.09.2018)

Під час мітингів проти пенсійної реформи 9 вересня у РФ затримали понад тисячу осіб. Поліцейські застосовували фізичну силу проти демонстрантів. (10.09.2018)

Навального зустрічали журналісти та кілька співробітників його штабу. Він подякував усім, хто його підтримував і передав привіт тим, хто до цього часу перебуває під арештом у різних регіонах Росії. "За ті 50 днів, які я тут сиджу, ми побачили багато доказів того, що цей режим остаточно деградував - від провалів у зовнішній розвідці до провалів у космічній галузі", - сказав Навальний журналістам.

Нагадаємо, під час акцій протесту проти пенсійної реформи 9 вересня поліцейські затримали понад тисячу осіб по всій Росії. Найжорсткіші і наймасовіші затримання мали місце в Санкт-Петербурзі, де із двох тисяч осіб, які вийшли на неузгоджену акцію, поліція затримала близько 500 мітингувальників. 27 вересня Держдума Росії остаточно прийняла законопроект про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсійного віку.

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)  

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018) 10.09.2018

Під час мітингів проти пенсійної реформи в Росії затримали понад тисячу осіб. Поліцейські застосовували фізичну силу проти демонстрантів. Дивіться, що там відбувалося.

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У більш ніж 80 російських містах проводяться акції прибічників Олексія Навального, котрі виступають проти запланованого підвищення пенсійного віку. У кількох містах поліція затримала активістів.

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