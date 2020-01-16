Російський опозиціонер Навальний - в лікарні у важкому стані

Російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний був госпіталізований у непритомному стані і перебуває у реанімації. Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Twitter у четвер, 20 серпня.

За її словами, Навальному стало зле в літаку, коли він летів із Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Ярмиш зазначила, що Навального, ймовірно, отруїли. "Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - зазначила прессекретарка Навального.

Вона додала, що опозиціонер перебуває у непритомному стані, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Також у лікарню на вимогу оточення Навального викликали поліцію.

Згодом Ярмиш повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані, він і надалі підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поки не надали результати аналізів. Як зауважила Ярмиш, ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що мало місце отруєння.

Лікарі поки не встановили діагноз

Згодом заступник головного лікаря Лікарні швидкої допомоги №1 міста Омська Анатолій Калініченко зазначив, що фахівці медичного закладу упродовж дня визначаться з діагнозом Навальному. "Діагноз перебуває в процесі уточнення", - сказав Калініченко, цитує агентство новин "Інтерфакс". За його словами, здійснюється низка досліджень, проводяться консультації лікарів суміжних спеціальностей.

Калініченко запевнив, що попри відсутність точного діагнозу симптоматичне лікування проводиться у повному обсязі. Він зауважив, що лікарі поки не впевнені, що причиною тяжкого стану Навального стало отруєння, хоча воно й розглядається як одна з причин.

Тим часом агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерело у медичних колах повідомило, що лікарі поставили попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодислептиком (речовина, що здатна викликати галюцинації. - Ред.).

Перед зльотом жодних симптомів не було

У коментарі виданню "Медиазона" Ярмиш зауважила, що до зльоту у Навального не було жодних симптомів. Ярмиш уточнила, що він пив лише чорний чай у кафе в аеропорту перед посадкою.

"Він сказав, що погано себе почуває і попросив у мене серветку, у нього був піт (...) Попросив з ним поговорити, бо йому хочеться сконцентруватися на звуці голосу. Я з ним розмовляла, після чого до нас під'їхав візок з водою - я запитала, чи допоможе йому вода. Він сказав, що ні. Після цього він пішов у туалет, потім знепритомнів", - розповіла Ярмиш у коментарі радіостанції "Эхо Москвы".

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, останні кілька днів Навальний перебував у Сибіру. Спершу він приїхав до Новосибірська, де, ймовірно, збирав матеріал для нового розслідування, і зустрівся з волонтерами. Потім він поїхав у Томськ.

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