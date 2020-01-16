Російський опозиціонер Навальний - в лікарні у важкому стані

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле, коли він летів з Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську. Навальний перебуває в реанімації, він у комі. Лікарі обіцяють визначитися з діагнозом упродовж дня.
Російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний був госпіталізований у непритомному стані і перебуває у реанімації. Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Twitter у четвер, 20 серпня.
За її словами, Навальному стало зле в літаку, коли він летів із Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.
Ярмиш зазначила, що Навального, ймовірно, отруїли. "Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - зазначила прессекретарка Навального.
Вона додала, що опозиціонер перебуває у непритомному стані, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Також у лікарню на вимогу оточення Навального викликали поліцію.
Згодом Ярмиш повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані, він і надалі підключений до апарату ШВЛ. Лікарі поки не надали результати аналізів. Як зауважила Ярмиш, ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що мало місце отруєння.
Згодом заступник головного лікаря Лікарні швидкої допомоги №1 міста Омська Анатолій Калініченко зазначив, що фахівці медичного закладу упродовж дня визначаться з діагнозом Навальному. "Діагноз перебуває в процесі уточнення", - сказав Калініченко, цитує агентство новин "Інтерфакс". За його словами, здійснюється низка досліджень, проводяться консультації лікарів суміжних спеціальностей.
Калініченко запевнив, що попри відсутність точного діагнозу симптоматичне лікування проводиться у повному обсязі. Він зауважив, що лікарі поки не впевнені, що причиною тяжкого стану Навального стало отруєння, хоча воно й розглядається як одна з причин.
Тим часом агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерело у медичних колах повідомило, що лікарі поставили попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодислептиком (речовина, що здатна викликати галюцинації. - Ред.).
У коментарі виданню "Медиазона" Ярмиш зауважила, що до зльоту у Навального не було жодних симптомів. Ярмиш уточнила, що він пив лише чорний чай у кафе в аеропорту перед посадкою.
"Він сказав, що погано себе почуває і попросив у мене серветку, у нього був піт (...) Попросив з ним поговорити, бо йому хочеться сконцентруватися на звуці голосу. Я з ним розмовляла, після чого до нас під'їхав візок з водою - я запитала, чи допоможе йому вода. Він сказав, що ні. Після цього він пішов у туалет, потім знепритомнів", - розповіла Ярмиш у коментарі радіостанції "Эхо Москвы".
Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, останні кілька днів Навальний перебував у Сибіру. Спершу він приїхав до Новосибірська, де, ймовірно, збирав матеріал для нового розслідування, і зустрівся з волонтерами. Потім він поїхав у Томськ.
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