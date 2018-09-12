 Російський журналіст Петро Верзілов потрапив у реанімацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

Російський журналіст Петро Верзілов потрапив у реанімацію

Видавець російської "Медіазони" почав втрачати зір, мову і здатність рухатися, стверджує його партнерка, активістка Pussy Riot Вероніка Нікульшина. Близькі Верзилова вважають, що його могли отруїти.

Петро Верзілов

Петро Верзілов

Видавець російського інтернет-ЗМІ "Медіазона" Петро Верзілов потрапив до реанімації у важкому стані. Про це повідомила інтернет-виданню Meduza в середу, 12 вересня, активістка арт-групи Pussy Riot і супутниця життя Верзілова Вероніка Нікульшина.

За її словами, Верзілову стало зле напередодні ввечері. Він почав втрачати зір, мову і здатність рухатися. Лікарям він повідомив, що "нічого не їв, не приймав речовини". Перед від'їздом до лікарні у 30-річного Верзілова почалися судоми, він "впав в напівсонний-напівнепритомний стан", стверджує Нікульшина.

Аналізи в лікарні "нічого поганого начебто не показали", але пізніше Верзілова відвезли в токсикологічне відділення міської клінічної лікарні, заявила жінка. Лікарі розповіли Нікульшиній про "важкий стан" і "позитивну динаміку", але відмовилися повідомити, чи встановлено Верзілову діагноз "отруєння", оскільки її "статус цивільної дружини жодних прав не дає".

У той же день до Верзілова приїхала мати, однак до сина її не пустили і не надали їй інформацію про попередній діагноз і стан пацієнта, повідомила Нікульшина.

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