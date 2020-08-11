Російська вакцина від COVID-19 може бути небезпечною - МОЗ ФРН

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) скептично ставиться до реєстрації в Росії першої у світі вакцини від коронавірусу. Про це Шпан сказав у середу, 12 серпня, в ефірі суспільно-правової радіостанції Deutschlandfunk.

Як зазначив Шпан, за наявною інформацією російська вакцина ще не була достатньо випробувана. "Йдеться не про те, щоб якимось чином бути першим, а йдеться про те, щоб мати дієву, випробувану та безпечну вакцину", - наголосив міністр. За його словами, для довіри населення до вакцини важливо, щоб необхідні дослідження були проведені дуже ретельно.

"Надто рано починати (використання вакцини. - Ред.) - це може бути й небезпечно", - додав Шпан. Він вказав також на відсутність третьої фази випробувань вакцини з великою кількістю учасників.

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У США також сумніваються у безпечності вакцини

Сумнів у тому, що російська вакцина готова до широкого застосування, висловив і радник Дональда Трампа, керівник Національного інституту з вивчення алергій та інфекційних хвороб США Ентоні Фаучі. "Я сподіваюся, що росіяни насправді чітко довели безпечність та ефективність вакцини. Але я серйозно сумніваюся у тому, що вони це зробили", - зазначив він.

Москва переконує в безпечності вакцини

У відповідь на критику міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко назвав сумніви у безпечності російської вакцини "безпідставними". "Колеги закордонні, вочевидь, відчуваючи певні конкурентні переваги російського препарату, намагаються висловити якісь думки, які, на наш погляд, абсолютно безпідставні", - сказав Мурашко на пресконференції 12 серпня, цитує агентство новин "Інтерфакс".

За його словами, багато країн застосовували "ті чи інші форсовані режими для досліджень, але російська вакцина - це рішення, яке вже мало певні клінічні дані". Мурашко заувжив, що розробка вакцини базувалася на платформі, яка складається з препатарів, частина яких перебуває на клінічних дослідженнях, а частина вже пройшла їх та отримала реєстрацію.

Німецькі експерти розкритикували вакцину з РФ

Нагадаємо, напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу, яка дає стійкий імунітет. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

Однак німецькі експерти жорстко розкритикували такий підхід російської влади. Голова німецької Федеральної лікарської палати (Bundesärztekammer) Клаус Райнгард (Klaus Reinhardt) назвав схвалення вакцини без третьої фази випробувань "ризикованим експериментом на людях". А керівник німецького Інституту імені Пауля Ерліха Клаус Чихутек (Klaus Cichutek) звернув увагу на низький рівень прозорості у розробці російської вакцини.

Наразі у світі діє понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.