Російский опозиціонер Олексій Навальний вийшов з в'язниці

Засновник російського Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний вранці в п'ятницю, 23 серпня, вийшов із спецприймальника після відбуття 30-денного адміністративного арешту, повідомив кореспондент DW з місця подій.

Звертаючись до журналістів, Навальний подякував усім "тим чудовим сміливим людям, які виходили на акції протесту", і висловив підтримку всім тим, хто зараз перебуває під арештом.

"Ми бачимо фінальний ступінь деградації цього режиму, який раніше тримався на брехні та фальсифікації, - заявив Навальний. - Видно, що брехні та деградації їм недостатньо. Їм вже недостатньо просто не пустити кандидатів на вибори. Їм потрібно заарештувати десятки, побити сотні людей, громити організації на кшталт ФБК. Це показує, що ніякої підтримки немає", - вважає він.

Речниця Навального Кіра Ярмиш у Twitter повідомила, що біля спецприймальника були поліцейські, але вони не стали затримувати опозиціонера.

Навальний відсидів 30 діб

Суд у Москві заарештував Навального на 30 діб за заклик вийти на неузгоджену з мерією Москви акцію 27 липня на знак протесту проти відмови ЦВК зареєструвати на вибори в Московську міську думу декількох опозиційних кандидатів.

28 липня політик був госпіталізований із спецприймальника в московську лікарню. Його лікар Анастасія Васильєва назвала причиною госпіталізації "дії невизначених хімічних речовин". На наступний день Навального виписали з лікарні. Йому діагностували контактний дерматит.

За день до звільнення Навального суд розглядав питання про продовження терміну його адміністративного арешту. Начальник спецприймальника вимагав додати до терміну арешту час, проведений Навальним у лікарні. Суд відмовив у задоволенні клопотання.