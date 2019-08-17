 Російский опозиціонер Олексій Навальний вийшов з в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

Російский опозиціонер Олексій Навальний вийшов з в'язниці

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов з в'язниці після того, як відбув 30 діб за заклики вийти на акцію за вільні вибори 27 липня.

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов з в'язниці

Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов з в'язниці

Засновник російського Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний вранці в п'ятницю, 23 серпня, вийшов із спецприймальника після відбуття 30-денного адміністративного арешту, повідомив кореспондент DW з місця подій.

Звертаючись до журналістів, Навальний подякував усім "тим чудовим сміливим людям, які виходили на акції протесту", і висловив підтримку всім тим, хто зараз перебуває під арештом.

"Ми бачимо фінальний ступінь деградації цього режиму, який раніше тримався на брехні та фальсифікації, - заявив Навальний. - Видно, що брехні та деградації їм недостатньо. Їм вже недостатньо просто не пустити кандидатів на вибори. Їм потрібно заарештувати десятки, побити сотні людей, громити організації на кшталт ФБК. Це показує, що ніякої підтримки немає", - вважає він.

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Поліція повідомила, що затримала 1074 людини під час акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міської думи Москви. Деякі мітингарі, а також представники ЗМІ, отримали травми. (27.07.2019)

В арештованого російського опозиційного політика діагностували сильний набряк обличчя. Речниця Фонду боротьби з корупцією заявила, що раніше в Олексія Навального алергія не спостерігалася. (28.07.2019)

Медикам вдалось оглянути госпіталізованого російського опозиційного політика Олексія Навального через двері, оскільки їх не пустили в палату. На їхню думку, він міг бути отруєний у спецприймальнику "третьою особою". (28.07.2019)

Речниця Навального Кіра Ярмиш у Twitter повідомила, що біля спецприймальника були поліцейські, але вони не стали затримувати опозиціонера. 

Навальний відсидів 30 діб

Суд у Москві заарештував Навального на 30 діб за заклик вийти на неузгоджену з мерією Москви акцію 27 липня на знак протесту проти відмови ЦВК зареєструвати на вибори в Московську міську думу декількох опозиційних кандидатів.

28 липня політик був госпіталізований із спецприймальника в московську лікарню. Його лікар Анастасія Васильєва назвала причиною госпіталізації "дії невизначених хімічних речовин". На наступний день Навального виписали з лікарні. Йому діагностували контактний дерматит.

За день до звільнення Навального суд розглядав питання про продовження терміну його адміністративного арешту. Начальник спецприймальника вимагав додати до терміну арешту час, проведений Навальним у лікарні. Суд відмовив у задоволенні клопотання. 

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