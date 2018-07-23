 Роналду має сплатити 19 мільйонів євро за махінації з податками | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.07.2018

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Економіка

Роналду має сплатити 19 мільйонів євро за махінації з податками

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду досягнув угоди з прокуратурою Іспанії та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. А його умовне ув'язнення буде замінене грошовим штрафом.

Роналду заплатить великий штраф за ухилення від сплати податків в Іспанії

Роналду заплатить великий штраф за ухилення від сплати податків в Іспанії

Іспанська прокуратура зобов'язала футбольну зірку Кріштіану Роналду заплатити штраф в 19 мільйонів євро за податкові махінації. Про це вона повідомила у п'ятницю, 27 липня. Угода щодо врегулювання цієї суперечки стосується також двох років умовного строку, які були замінені штрафом у розмірі 350 тисяч євро. В Іспанії, як правило, усі вироки до двох років за злочини, скоєні вперше та не пов'язані з насильством, є умовними.

Прокуратура Іспанії влітку 2017 року висунула звинувачення Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму 14,7 мільйона євро у період 2011-2014 років. Згідно з висновками прокуратури, Роналду 2010 року створив бізнес-схему, що дала йому можливість ухилятися від сплати податків з продажу прав на використання свого зображення. Ідеться про близько 150 мільйонів євро надходжень від продажу прав на зображення, які футболіст упродовж 2011-2014 років, за даними слідчих, приховав від іспанських податківців.

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За даними прокуратури, для ухилення від сплати податків футболіст використовував компанії в офшорних зонах, зокрема на Британських Віргінських островах та в Ірландії. За даними податківців, у 2014 році він спізнився зі сплатою податків за 2011-2014 роки та відзвітував про доходи лише в 11,5 мільйона євро, тоді як насправді заробив 43 мільйони євро. Також він не задекларував 28,4 мільйона євро, отриманих за розміщення його зображення, запланованих на 2015-2020 роки.

Якби футболіст не пішов на мирову угоду із прокуратурою, то йому загрожував би штраф розміром 28 мільйонів євро, а також три з половиною роки в'язниці.

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Роналду заплатить великий штраф за ухилення від сплати податків в Іспанії

Роналду заплатить 19 мільйонів євро за податкові махінації

Кріштіана Роналду досягнув угоди з прокуратурою та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. 

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