  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

Оглядач і репортер DW, який займається темами зовнішньої політики й політики безпеки стосовно країн колишнього СРСР.

Для Романа Гончаренка важливо розглядати актуальні події в контексті та зрозуміло про них розповідати. Йому подобається робити інтерв'ю з історичними особистостями, він ніколи не втомлюється від новин.

Роман народився і виріс у радянській Україні, вивчав іноземні мови в Харкові, там само отримав перший журналістський досвід на радіо. На Deutsche Welle Роман допомагав створювати українську редакцію й паралельно вивчав журналістику й політологію в Дортмунді, стажувався у Кельні та Нью-Йорку. У цей час розпочалася його співпраця з німецькими радіостанціями, для яких він був автором аналітичних передач про Східну Європу.

Для DW він працює кількома мовами, йому подобається розповідати про події безпосередньо з місць, у яких вони відбуваються, наприклад, про революційний Майдан у Києві зимою 2013-2014 років. Йому цікаво пояснювати в Німеччині людям про колишній СРСР і навпаки.

Головний інтерес Романа Гончаренка - зовнішня політика.

Але й космонавтика примушує його репортерська серце битися швидше, що, серед іншого, допомогло йому потрапити у Зоряне містечко та на Байконур.

Пропустити розділ Роман Гончаренко: вибрані публікації

Роман Гончаренко: вибрані публікації

Протест у Мелітополі проти викрадення мера міста, 12 березня 2022 року

Журналістка з окупованого Мелітополя - про викрадення батька

Українська журналістка Світлана Залізецька розповіла DW, як в окупованому Мелітополі викрали її батька.
Конфлікти
25 березня 2022 р.
Розбита російська техніка поблизу Сум

Про що можуть домовитися Україна та РФ

Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.
Політика
18 березня 2022 р.
Зруйнована вулиця Маріуполя

Війна РФ проти України: чи реальна загроза Третьої світової?

Санкції, постачання зброї, добровольці-іноземці в Україні: експерти про шанси розв'язання нової світової війни.
Політика
11 березня 2022 р.
Пропустити розділ Роман Гончаренко: інші публікації

Роман Гончаренко: інші публікації

Нова Україна саме зароджується

Старої України більше немає, нова стане кошмаром для Путіна

Старої України більше немає, нова стане кошмаром для Путіна

Стара пострадянська Україна мертва, а нова народжується та вистоїть, вважає Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти
24 серпня 2022 р.
Володимир Зеленський

Зеленський: Україна не готова до припинення вогню

Зеленський: Україна не готова до припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський вважає що ймовірні угоди з РФ означатимуть "пастку" і втрату півдня країни.
Конфлікти
23 серпня 2022 р.
Путін та Ердоган, Сочі, вересень 2021

Секрет Ердогана. Як Туреччина виграє від війни в Україні

Секрет Ердогана. Як Туреччина виграє від війни в Україні

Продавати "Байрактари" Києву та допомагати РФ пом'якшувати ефект санкцій? Інтерв'ю із експерткою про позицію Ердогана.
Політика
5 серпня 2022 р.
Будівля DW у Бонні

60 років DW російською: Від "глушилок" до "іноагента"

60 років DW російською: Від "глушилок" до "іноагента"

Російська редакція Deutsche Welle відзначає 60-річчя на тлі блокування у Росії, але спроба цензури не працює.
Суспільство
1 серпня 2022 р.
Пам'ятник Бандері у Львові

Степан Бандера: людина-міф, національний герой, колаборант?

Степан Бандера: людина-міф, національний герой, колаборант?

Довкола постаті Бандери знову розгорнулася активна полеміка. DW - з оцінками істориків.
Історія
1 липня 2022 р.
Учасники саміту Великої сімки у Баварії

Cаміт G7 втратив історичний шанс зробити більше для України

Cаміт G7 втратив історичний шанс зробити більше для України

Багато правильних слів, мало ініціатив. Лідери G7 лише частково виправдали очікування України, вважає Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Коментар
Політика
29 червня 2022 р.
Більше публікацій
На головну сторінку