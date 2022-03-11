Роман Гончаренко

Роман народився і виріс у радянській Україні, вивчав іноземні мови в Харкові, там само отримав перший журналістський досвід на радіо. На Deutsche Welle Роман допомагав створювати українську редакцію й паралельно вивчав журналістику й політологію в Дортмунді, стажувався у Кельні та Нью-Йорку. У цей час розпочалася його співпраця з німецькими радіостанціями, для яких він був автором аналітичних передач про Східну Європу.

Для DW він працює кількома мовами, йому подобається розповідати про події безпосередньо з місць, у яких вони відбуваються, наприклад, про революційний Майдан у Києві зимою 2013-2014 років. Йому цікаво пояснювати в Німеччині людям про колишній СРСР і навпаки.

Головний інтерес Романа Гончаренка - зовнішня політика.

Але й космонавтика примушує його репортерська серце битися швидше, що, серед іншого, допомогло йому потрапити у Зоряне містечко та на Байконур.