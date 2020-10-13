Розпочався найбільший у світі книжковий ярмарок

72-ий Франкфуртський книжковий ярмарок розпочався у середу, 14 жовтня. Усі заходи в рамках форуму пройдуть виключно в режимі онлайн-трансляцій.

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Програму ярмарку для фахівців ще раніше планували у форматі онлайн-конференцій. А от експозиції у павільйонах та доступ відвідувачів у вихідні скасували лише на початку вересня через зростання кількості інфікувань коронавірусом у Франкфурті-на-Майні та в Німеччині загалом.

Планувалося, що відвідувачі будуть присутні лише в одному павільйоні, де розташовується ярмаркова сцена телеканалу ARD. Однак 12 жовтня організатори вирішили проводити заходи й тут без глядачів, зазначає агентство новин dpa.

Утім, усі охочі зможуть дивитися прямі трансляції авторських презентацій і телевізійні інтерв'ю з письменниками. До участі в ярмарку зареєструвалися близько 4400 онлайн-експонентів зі 110 країн, буде запропоновано 260 годин програм за участі 750 спікерів. Найбільший у світі книжковий форум триватиме до 18 жовтня.

Масштабна програма Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку-2020 опублікована на його офіційному сайті.

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