 Розпочався найбільший страйк пілотів у історії Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

Розпочався найбільший страйк пілотів у історії Ryanair

Пілоти бюджетної авіакомпанії Ryanair розпочали найбільший в історії компанії страйк. У Німеччині 10 серпня скасовано 250 рейсів. Загалом по Європі - 400.

400 рейсів лоукостера Ryanair у Європі скасовані через страйк пілотів

400 рейсів лоукостера Ryanair у Європі скасовані через страйк пілотів

Пілоти ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair у п'ятницю, 10 серпня, розпочали наймасштабніший страйк в історії перевізника. За повідомленням речника німецької профспілки пілотів Vereinigung Cockpit, страйк у Німеччині стартував о 3:01 і триватиме до 2:59 суботи, 11 серпня, передає агентство AFP.  Ірландський лоукостер скасував 250 рейсів до та з аеропортів ФРН.

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Бюджетна авіакомпанія Ryanair скасувала 400 рейсів у Європі, які були заплановані на 10 серпня. З них 250 - у Німеччині. За даними ЗМІ, це стане наймасштабнішим страйком у історії компаії. (08.08.2018)

Загалом 400 з 2400 європейських рейсів 10 серпня скасовані. Таким чином, страйк порушить плани подорожей понад 55 тисяч пасажирів, з них близько 42 тисяч - у Німеччині. Лоукостер запропонував клієнтам повернення коштів чи перебронювання рейсів на інший час.

До страйку також мали намір приєднатися пілоти компанії з Бельгії, Ірландії, Швеції та Нідерландів. У Нідерландах суд дозволив місцевим пілотам авіакомпанії страйкувати. Водночас перевізник виступив з заявою, що "незважаючи на невиправданий страйк" близько двох тисяч рейсів (85 відсотків від усіх запланованих в Європі) будуть виконані в нормальному режимі.

Пілоти страйкують через те, що авіакомпанія не погоджується підняти їм зарплати та поліпшити умови праці. Керівник Vereinigung Cockpit Мартін Лохер (Martin Locher) заявив, що Ryanair відповідальна за ескалацію конфлікту, страйк і скасування рейсів. Лоукостеру неодноразово закидали недостатню оплату праці своїм працівникам, що Ryanair заперечує. 

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