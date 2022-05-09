Розмінування

Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (09.10.2020)

Через 75 років після закінчення Другої світової війни у Берліні та його околицях будівельники регулярно знаходять авіабомби, які не вибухнули. Місцеві жителі звикли до евакуації, а сапери жартують, що безробіття їм не загрожує. Як саме знешкоджують бомби - в репортажі DW.