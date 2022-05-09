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Розмінування

Розмінування - процес знешкодження та видалення мін.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Розмінування". Розмінування - процес знешкодження та видалення мін, саморобних вибухових пристроїв, які не розірвалися, вибухових предметів з певного району місцевості з метою забезпечення безпеки цивільного населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Патрон і його власник міни знешкоджують (09.05.2022) 09.05.2022

Пес Патрон уже став символом українського патріотизму та знаменитістю у соціальних мережах. Завдяки собаці вже вдалося знешкодити понад 250 мін на Чернігівщині. За віддану службу пса нагородив сам Зеленський.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Весілля медсестри з Лисичанська, про яке дізнався весь світ (09.05.2022) 09.05.2022

Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.
ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом 22.04.2022

Київська область після відходу військ РФ потроху повертається до мирного життя. Одна з проблем - розмінування й зачистка території від снарядів, що не розірвались. Як це відбувається під Броварами - в репортажі DW.
Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше 13.04.2022

Мародерство, мінування території, небезпечне опромінення персоналу - представники уряду України та працівники ЧАЕС про наслідки окупації російським військом Чорнобильської атомної електростанції.
Зруйнована Мрія у вибухонебезпечному Гостомелі - репортаж

Зруйнована "Мрія" у вибухонебезпечному Гостомелі - репортаж 09.04.2022

У звільненому від російських окупантів Гостомелі й інших передмістях Києва нині проводять розмінування територій і ексгумацію тіл убитих місцевих мешканців. Кореспондент DW побував на місцях запеклих боїв і вбивств.
Словаччина надасть Україні пакет допомоги на 1,7 мільйона євро

Словаччина надасть Україні пакет допомоги на 1,7 мільйона євро 16.02.2022

Пакет допомоги Києву від Братислави включатиме системи для розмінування та медичні товари.
Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ

Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ 25.04.2021

Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування, пише FAS. Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні.
Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі

Українська делегація в ТКГ пропонує почати гуманітарне розмінування на Донбасі 18.03.2021

Українська делегація пропонує почати процес "гуманітарного розмінування" перед Великоднем. А також розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте".
Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (відео)

Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (відео) 12.10.2020

Через 75 років після закінчення Другої світової війни у Берліні та його околицях будівельники все ще знаходять авіабомби, які не вибухнули. Місцеві звикли до евакуації, а сапери жартують, що безробіття їм не загрожує.

Як у Німеччині знешкоджують бомби часів Другої світової війни (09.10.2020) 09.10.2020

Через 75 років після закінчення Другої світової війни у Берліні та його околицях будівельники регулярно знаходять авіабомби, які не вибухнули. Місцеві жителі звикли до евакуації, а сапери жартують, що безробіття їм не загрожує. Як саме знешкоджують бомби - в репортажі DW.
У ТКГ повністю узгодили рамкове рішення про розмінування на Донбасі

У ТКГ повністю узгодили рамкове рішення про розмінування на Донбасі 02.09.2020

На засіданні Тристоронньої контактної групи погодили координати 19 ділянок для розмінування. Ще одну розмінують для відкриття КПВВ поблизу Золотого у листопаді.
На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі

На засіданні ТКГ домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі 20.08.2020

На засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі. Також погоджено 20 ділянок для розмінування.

Як жінки-єзидки розміновують свої землі (05.08.2020) 05.08.2020

Єзидські жінки взяли на себе вкрай небезпечну роботу зі знешкодження мін у Синджарі. Після геноциду, вчиненого тут бойовиками "Ісламської держави", єзиди не можуть повернутися до своїх домівок, адже терористи залишили по собі сотні тисяч мін…
На ринку в Києві знешкодили дві саморобних бомби - Кличко

На ринку в Києві знешкодили дві саморобних бомби - Кличко 21.07.2020

У Києві на ринку "Мінський" вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої. Поліція перевіряє вокзал і будівлю Апеляційного суду.

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