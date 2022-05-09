Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Розмінування - процес знешкодження та видалення мін.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Розмінування". Розмінування - процес знешкодження та видалення мін, саморобних вибухових пристроїв, які не розірвалися, вибухових предметів з певного району місцевості з метою забезпечення безпеки цивільного населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.
Через 75 років після закінчення Другої світової війни у Берліні та його околицях будівельники регулярно знаходять авіабомби, які не вибухнули. Місцеві жителі звикли до евакуації, а сапери жартують, що безробіття їм не загрожує. Як саме знешкоджують бомби - в репортажі DW.
Єзидські жінки взяли на себе вкрай небезпечну роботу зі знешкодження мін у Синджарі. Після геноциду, вчиненого тут бойовиками "Ісламської держави", єзиди не можуть повернутися до своїх домівок, адже терористи залишили по собі сотні тисяч мін…