Розмитнення авто

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018)

Щоб розмитнити авто з-за меж ЄС, потрібно сплатити третину вартості "залізного коня". Це навіть більше, ніж зараз в Україні. Варто не плутати це з купівлею автівок всередині ЄС. Це єдина митна територія і переганяючи автомобіль з ФРН до Польщі чи Литви, розмитнювати його не треба.