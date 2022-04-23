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Розмитнення авто

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розмитнення авто".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна скорочує кількість пунктів розмитнення авто з ЄС

Україна скорочує кількість пунктів розмитнення авто з ЄС 23.04.2022

За нульовим митом оформити авто завезене з ЄС можна буде лише на шести пунктах пропуску. Раніше через велику кількість ввезених авто на кордоні утворилися великі черги.

Розмитнення "євроблях": чому влада і "євробляхери" ніяк не домовляться? (17.02.2021) 17.02.2021

"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?
Євробляхіада: продовження чи початок кінця?

"Євробляхіада": продовження чи початок кінця? 02.09.2020

Епопея з вирішенням питань розмитнення авто, які завозять до України з-за кордону, почалась майже два роки тому. Рішення влади не задовольняли водіїв "євроблях". На черзі нові законопроєкти. Під Радою в Києві - мітинг.

Штрафи для "євробляхерів": чи варто їх знову відстрочувати? (22.08.2019) 22.08.2019

Штрафи за нерозмитнені "євробляхи" набули чинності, але їх знову хочуть відтермінувати ще на 3 місяці. Як дізналася DW у київській митниці, за останній пільговий період з травня по серпень у Києві було розмитнено лише 158 автівок. Тож, чи доцільно знову відстрочувати штрафи?

Розмитнення автівки по-німецьки (відео)

Розмитнення автівки по-німецьки (відео) 08.08.2019

Українські митники послуговуються німецькими каталогами вартості машин "Шваке" для вирахування мита. Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував таку практику. Що ж таке "Шваке" ?

Розмитнити машину і не розоритися - як це роблять німці (08.08.2019) 08.08.2019

Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував методи використання німецьких каталогів вартості машин "Шваке", якими українські митники послуговуються для вирахування мита. Що таке "Шваке" і як німці розмитнюють машини?
Рада змінила схему оподаткування ввезення легкових автомобілів в Україну

Рада змінила схему оподаткування ввезення легкових автомобілів в Україну 08.11.2018

В Україні діятиме нова формула розрахунку податку на ввезені з-за кордону авто. Власники досі не розмитнених машин з єврономерами - так званих "євроблях" - зможуть оформити собі 50-відсоткову знижку.
Южаніна: Рішення ВСУ про євробляхи зробить гірше українцям

Южаніна: Рішення ВСУ про "євробляхи" зробить гірше українцям 23.10.2018

Голова профільного комітету Верховної Ради закликає якнайшвидше ухвалити закон про "євробляхи". Напередодні Верховний суд України ухвалив рішення в одній із справ щодо автомобілів на єврономерах.
ВСУ не побачив порушення статті Митного кодексу в користуванні євробляхами

ВСУ не побачив порушення статті Митного кодексу в користуванні "євробляхами" 22.10.2018

Власник автомобіля на "єврономерах" домігся скасування штрафу за нерозмитнення. Про це повідомив Верховний суд України.

Власники авто на єврономерах проводять акцію протесту в центрі Києва

Власники авто на єврономерах проводять акцію протесту в центрі Києва 11.07.2018

Учасники акції власників авто на єврономерах блокують вулицію Грушевського в центрі Києва та вимагають доступного розмитнення імпортних автомобілів. В акції бере участь близько тисячі автомобілістів.

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018) 04.07.2018

Щоб розмитнити авто з-за меж ЄС, потрібно сплатити третину вартості "залізного коня". Це навіть більше, ніж зараз в Україні. Варто не плутати це з купівлею автівок всередині ЄС. Це єдина митна територія і переганяючи автомобіль з ФРН до Польщі чи Литви, розмитнювати його не треба.