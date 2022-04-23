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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "розмитнення авто".
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"Євробляхи" досі не зникли з українських доріг, хоча Верховна Рада ще 2018 року ухвалила відповідний закон. З того часу влада та "євробляхери" ніяк не можуть домовитися. Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого має розглянути Верховна Рада?
Штрафи за нерозмитнені "євробляхи" набули чинності, але їх знову хочуть відтермінувати ще на 3 місяці. Як дізналася DW у київській митниці, за останній пільговий період з травня по серпень у Києві було розмитнено лише 158 автівок. Тож, чи доцільно знову відстрочувати штрафи?
Новий голова митної служби України Максим Нефьодов розкритикував методи використання німецьких каталогів вартості машин "Шваке", якими українські митники послуговуються для вирахування мита. Що таке "Шваке" і як німці розмитнюють машини?
Щоб розмитнити авто з-за меж ЄС, потрібно сплатити третину вартості "залізного коня". Це навіть більше, ніж зараз в Україні. Варто не плутати це з купівлею автівок всередині ЄС. Це єдина митна територія і переганяючи автомобіль з ФРН до Польщі чи Литви, розмитнювати його не треба.