 Роздача паспортів Росії: Путін розширив коло осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

Роздача паспортів Росії: Путін розширив коло осіб

Новий указ Володимира Путіна спрощує надання російського громадянства зокрема тим, хто виїхав за межі Криму до Донбасу до березня-квітня 2014 року.

Російський паспорт (фото з архіву)

Російський паспорт (фото з архіву)

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства для окремих категорій українських громадян та осіб без громадянства з України. Текст указу опубліковано на сайті Кремля в середу, 1 травня.

Згідно з текстом документа, віднині на процедуру спрощеного надання громадянства РФ можуть претендувати ті українські громадяни або особи без громадянства, хто народився або постійно проживав у Криму та в Севастополі до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, шлюбні партнери та батьки.

Цей указ також спрощує процедуру видачі російського громадянства українцям, котрі мають дозвіл на постійне проживання в РФ, посвідчення біженця, посвідчення про надання тимчасового притулку на території РФ чи посвідчення російської державної програми сприяння добровільному переселенню в РФ.

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Першими російське громадянство в ОРДЛО отримають проросійські бойовики, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Тим часом у Росії відкрився перший центр видачі паспортів. (29.04.2019)

Під дію нового указу підпадають також ті громадяни України, котрі проживали в нині непідконтрольних українському уряду районах Луганської та Донецької областей до квітня 2014 року.

Крім того, дія указу поширюється й на громадян Афганістану, Іраку, Ємену, Сирії, котрі народилися на російській території за існування СРСР, та їхніх дітей.

Київ про громадянство РФ для жителів ОРДЛО: Можуть втратити українське

У Києві продовжують критикувати дії Кремля зі спрощення надання громадянства РФ для жителів непідконтрольних уряду України районів Донбасу. Зокрема, заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив у ефірі телеканалу "5 канал", що метою видачі паспортів громадян РФ жителям ОРДЛО є дестабілізація ситуації в регіоні та легалізація бойовиків.

Він також застеріг, що ті громадяни України, хто отримає такі паспорти, ризикують бути позбавленими громадянства України. "Конституція України говорить, що українець повинен мати лише одне громадянство - громадянство України, тому ті люди, які отримуватимуть або отримують уже громадянство РФ, можуть втратити громадянство України", - сказав Гримчак, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 24 квітня Путін підписав указ про спрощення видачі російського громадянства для жителів ОРДЛО. Такий крок Кремля різко розкритикували в Києві, а також ЄС та США.

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