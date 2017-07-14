Розвідувальні літаки AWACS

Саміт НАТО: на порядку денному AWACS, Афганістан та Україна

У другий день саміту Альянсу йтиметься про боротьбу з ІД та тероризмом. Після закінчення саміту у Варшаві лідери США, Німеччини, України, Франції, Великобританії та Італії обговорять ситуацію на Донбасі у вузькому колі.