Розвідувальні літаки AWACS

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AWACS – авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "AWACS". Радарна система АВАКС (AWACS), як правило, встановлюється на літаках і використовується для розвідки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
НАТО хоче відправити літаки-розвідники до Туреччини. Німецький уряд дав добро, але не запитав перед тим парламент. Як свідчить досвід минулого, до ухвалення рішення варто було б залучити Бундестаг, вважає Крістоф Штрак.