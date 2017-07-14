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Розвідувальні літаки AWACS

AWACS – авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "AWACS". Радарна система АВАКС (AWACS), як правило, встановлюється на літаках і використовується для розвідки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Туреччина заблокувала візит членів Бундестагу до бази НАТО

Туреччина заблокувала візит членів Бундестагу до бази НАТО 14.07.2017

Німецькі парламентарі просять перенести візит на базу в турецькій Коньї, де розміщено розвідувальні літаки НАТО, через "прохання" Анкари, яка посилається на напружені німецько-турецькі відносини.
Уповноважений уряду Німеччини: Ми не можемо дозволити собі послаблення НАТО

Уповноважений уряду Німеччини: "Ми не можемо дозволити собі послаблення НАТО" 24.05.2017

Туреччина не дозволяє депутатам Бундестагу відвідати німецьких військових на авіабазі Інджирлік. В інтерв'ю DW Юрґен Гардт про наслідки напруги між Берліном й Анкарою для НАТО.
Бундестаг схвалив розширення місії Бундесверу проти ІД

Бундестаг схвалив розширення місії Бундесверу проти ІД 10.11.2016

Бундестаг надав мандат німецьким військовим на продовження участі в боротьбі з ісламістами до кінця 2017 року, а також на розширення місії.
Столтенберг: НАТО захищатиме своїх членів безумовно

Столтенберг: НАТО захищатиме своїх членів "безумовно" 25.10.2016

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс буде захищати кожного свого члена безвідносно до обсягів оборонних бюджетів.
Уряд Німеччини вирішив розширити мандат Бундесверу у боротьбі з Ісламською державою

Уряд Німеччини вирішив розширити мандат Бундесверу у боротьбі з "Ісламською державою" 12.10.2016

За новим мандатом, військовослужбовці Бундесверу будуть також членами екіпажів розвідувальних літаків AWACS Північноатлантичного альянсу.
ЗМІ: Через ісламістів НАТО може скоротити місію в Східній Європі

ЗМІ: Через ісламістів НАТО може скоротити місію в Східній Європі 27.08.2016

НАТО не може забезпечити достатню кількість розвідувальних літаків у операціях проти "Ісламської держави" без скорочення місії в Польщі та країнах Балтії, пише dpa.
Міністерка оборони ФРН висунула Туреччині умову для відправки нових літаків

Міністерка оборони ФРН висунула Туреччині умову для відправки нових літаків 14.07.2016

Керівниця міністерства оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн заявила, що Бундестаг схвалить нову авіаційну місію Німеччини в Туреччині лише після зняття заборони на відвідування солдатів депутатами.
На саміті НАТО вирішили відрядити розвідувальні літаки AWACS для боротьби з ІД

На саміті НАТО вирішили відрядити розвідувальні літаки AWACS для боротьби з ІД 09.07.2016

Розвідувальні літаки AWACS, які хоче відрядити на Близький Схід НАТО, здійснюватимуть польоти над територією Туреччини та над акваторією Середземного моря й збиратимуть інформацію, потрібну для боротьби з ІД.
Саміт НАТО: на порядку денному AWACS, Афганістан та Україна

Саміт НАТО: на порядку денному AWACS, Афганістан та Україна 09.07.2016

У другий день саміту Альянсу йтиметься про боротьбу з ІД та тероризмом. Після закінчення саміту у Варшаві лідери США, Німеччини, України, Франції, Великобританії та Італії обговорять ситуацію на Донбасі у вузькому колі.
Столтенберг: США просять НАТО надати літаки-розвідники для боротьби з ІД

Столтенберг: США просять НАТО надати літаки-розвідники для боротьби з ІД 28.01.2016

Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять запит Вашингтона під час зустрічі на початку лютого. Раніше Альянс надав такі літаки Туреччині для посилення повітряної оборони на кордоні із Сирією
Вашингтон попросив НАТО взяти участь у боротьбі з ІД

Вашингтон попросив НАТО взяти участь у боротьбі з ІД 22.01.2016

За словами представниці НАТО, від США отримано запит надати для боротьби з "Ісламською державою" розвідувальні літаки AWACS.
Коментар: Німецькі військові в Туреччині. Чому не запитали Бундестаг?!

Коментар: Німецькі військові в Туреччині. Чому не запитали Бундестаг?! 29.12.2015

НАТО хоче відправити літаки-розвідники до Туреччини. Німецький уряд дав добро, але не запитав перед тим парламент. Як свідчить досвід минулого, до ухвалення рішення варто було б залучити Бундестаг, вважає Крістоф Штрак.
ЗМІ: НАТО перекине з ФРН до Туреччини літаки-розвідники

ЗМІ: НАТО перекине з ФРН до Туреччини літаки-розвідники 27.12.2015

Літаки далекого радіолокаційного стаження потрібні для посилення повітряної оборони Туреччини. Екіпажі на 30 відсотків складатимуться з військовослужбовців Бундесверу.
Криза в Україні: НАТО направить до Польщі й Румунії літаки-розвідники

Криза в Україні: НАТО направить до Польщі й Румунії літаки-розвідники 10.03.2014

Північноатлантичний альянс домовився про здійснення польотів літаків-розвідників над Польщею та Румунією для спостереження за кризою в Україні.
НАТО цілодобово спостерігатиме за Лівією

НАТО цілодобово спостерігатиме за Лівією 08.03.2011

НАТО буде цілодобово проводити спостереження за територією Лівії. Зокрема із застосуванням літаків-розвідників AWACS. В альянсі не виключають також можливості проведення військової операції в Лівії.
Бундестаг дав згоду на відрядження летючих радарів НАТО до Афганістану

Бундестаг дав згоду на відрядження "летючих радарів НАТО" до Афганістану 03.07.2009

Німецький парламент - Бундестаг у четвер увечері дав «зелене світло» відрядженню до Афганістану літаків Awacs, прогосувавши за розширення завдань місії солдатів Бундесверу в цій країні.