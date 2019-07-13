Робота на пенсії: що дозволено в Німеччині

Німеччину не дарма називають країною літніх людей - близько 17,5 мільйона осіб, які перетнули 65-річний рубіж, з 82 мільйонів населення. Це приблизно п'ята частина. Зараз у ФРН середньостатистичний найманий працівник при виході на заслужений відпочинок отримує пенсію у розмірі 48 відсотка від зарплати брутто. За даними німецького Фонду пенсійного страхування Deutsche Rentenversicherung, у середньому людина, яка пропрацювала щонайменше 35 років і сплачувала протягом цього часу страхові пенсійні внески, при виході на пенсію отримує 1219 євро на місяць.

Насправді ж, від регіону до регіону розміри пенсій помітно різняться. Так, найвищі пенсії за старістю (у середньому, +1467 євро на місяць) - у чоловіків, які проживають у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, а найнижчі (у середньому, 961 євро) - у жінок, які проживають у Нижній Саксонії. Але це - середня сума. Згідно з даними міністерства праці і соціального захисту ФРН, у реальності майже кожна друга пенсія за старістю становить менше 800 євро на місяць. Прожити на такі гроші у Німеччині складно, тому на пенсії люди нерідко шукають підробіток. У якому ж обсязі можна працювати німецьким пенсіонерам? І чи не впливає додаткова зарплата на розмір пенсійних виплат?

Життя у Німеччині: де трудяться пенсіонери

За даними Федерального статистичного відомства, у кінці 2017 року (це остання доступна статистика) частка пенсіонерів у віці від 65 до 69 років, що відпрацьовують, становила у Німеччині 16,1 відсотка - у понад двічі більше, ніж десять років тому. Працюючих пенсіонерів серед жінок (12,3 відсотка) значно менше, ніж серед чоловіків (20,2 відсотка). Але де трудяться німецькі пенсіонери?

Кваліфіковані фахівці у Німеччині затребувані - незалежно від віку

Головним чином, літні люди зайняті у таких секторах економіки, як торгівля автомобілями та автосервіс (175 тисяч осіб), охорона здоров'я та соціальні послуги (141 тисяча), обробна промисловість (127 тисяч), технічне обслуговування (115 тисяч), сектор послуг в економіці (93 тисячі), будівельна промисловість (75 тисяч), сфера педагогіки і освіти (66 тисяч).

Скільки можна заробляти

Кожному, хто вийшов на пенсію за старістю, у Німеччині підпрацьовувати дозволено, причому без обмежень. Однак при цьому працюючі пенсіонери зобов'язані платити податок на прибуток. Неоподатковуваний мінімум річного доходу на одну людину з 2019 року становить у ФРН 9168 євро. З додаткової зарплати відраховуються внески до Фонду обов'язкового медичного страхування. Зате внески на страхування від безробіття і пенсійне забезпечення з додаткового заробітку зі зрозумілих причин не віднімаються. Повністю від виплати податків і страхових внесків звільняються лише ті пенсіонери, які працюють за мінімальну заробітну плату 450 євро на місяць.

Як і всі платники податків, пенсіонери мають право включати у свою податкову декларацію витрати, пов'язані з отриманням доходу. Це можуть бути, наприклад, транспортні витрати на поїздки на роботу і з роботи, внески до Фонду обов'язкового медичного страхування і страхування на випадок потреби у сторонньому догляді, страхування від відповідальності за заподіяння шкоди, церковний податок, пожертвування.

Правила для "дострокових" пенсіонерів

У Німеччині настання пенсійного віку залежить від року народження людини. Той, хто народився до 1947 року, стає пенсіонером у 65 років. У людей, що народилися у період з 1947 по 1964 роки, до пенсійного віку 65 років додається ще місяць за кожен рік. Наприклад, той, хто народився у 1956 році, піде на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а той, хто з'явився на світ у 1958 році, - вже у 66 років. Ця межа поступово підвищується, і в 2029 році віковий ценз досягне 67 років.

Оголошення про роботу для пенсіонерів

На пенсію можна піти достроково: у 63 роки. Трудовий стаж у цьому випадку повинен становити не менше 35 років. Чимало німців використовують таку законодавчу можливість. Правда на пенсію у повному розмірі можна претендувати в даному випадку тільки при наявності мінімум 45-річного трудового стажу. У будь-якому випадку, той, хто вийшов на пенсію раніше терміну, до досягнення встановленого законом пенсійного віку, теж має право підробляти, але лише у форматі Minijob, тобто за мінімальну заробітну плату: його заробіток не повинен перевищувати 450 євро брутто на місяць.

Однак двічі на рік зарплата може бути вдвічі більшою: такі додаткові виплати будуть враховуватися як відпускні (Urlaubsgeld) і різдвяна премія (Weihnachtsgeld). Верхній ліміт заробітку - 6300 євро. За умови вищих додаткових доходів дострокова пенсія (Frührente) буде скорочена або навіть скасована - допоки людина не досягне встановленого законом пенсійного віку. І лише тоді пенсіонер зможе підробляти стільки, скільки захоче.

У Німеччині можна достроково піти на пенсію і за станом здоров'я. Вікових обмежень тут не існує. Пенсіонери даної категорії теж мають право підпрацьовувати, але отримувати при цьому також можна максимум 450 євро брутто на місяць (і два рази на рік - удвічі більше). Той, у кого додаткова зарплата вища, ризикує втратити державну пенсію.

З кого стягують пенсійний податок

З 2005 року у Німеччині існує так званий "пенсійний податок". Його розмір залежить від року виходу на пенсію. У того, хто вийшов на пенсію в 2005 році або раніше, частка пенсії, що обкладається податком, становить лише 50 відсотків. До 2020 року частка суми, що підлягає оподаткуванню зростає щороку на два відсотки, а потім підвищуватиметься щорічно на 1 відсоток. Наприклад, якщо ви стали пенсіонером у 2018 році, оподаткуванню підлягає 76 відсотків пенсії.

У тих, хто вийде на пенсію у 2040 році і пізніше, пенсії будуть повністю обкладатися податком. Обов'язок подавати податкову декларацію відпадає лише у тому випадку, якщо сума доходів пенсіонера не перевищує основний річний неоподатковуваний мінімум (Grundfreibetrag). У 2019 це 9168 євро. Якщо дохід пенсіонера цю суму не перевищує, він оподаткуванню не підлягає.