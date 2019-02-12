Робота в Німеччині без вищої освіти: що для цього потрібно і як влаштуватися

Для фахівців з вищою освітою з країн, що не є членами ЄС, при працевлаштуванні в Німеччині обмежень за професіями немає. Головне - виш, що видав диплом, повинен бути визнаний у Німеччині, кваліфікація повинна бути підтверджена німецьким профільним відомством, а Федеральне агентство з праці має перевірити, чи не може на даній вакансії працювати фахівець з Німеччини або іншої країни ЄС. У разі особливо затребуваних кадрів - лікарів, інженерів, IT-фахівців або вчених - можна отримати і "блакитну карту" (Blue Card).

А ось для фахівців з професійною освітою доступ на німецький ринок праці істотно обмежений. До 2020 року заплановане ухвалення міграційного закону, який сприятиме працевлаштуванню представників робочих спеціальностей. А поки що шанси є лише в рамках програми PuMa в Баден-Вюртемберзі або якщо професія вказана в спеціальному списку, який називається позитивним (Positivliste). Що це за список?

Брак кадрів в Німеччині: актуальна ситуація

Раз на півроку німецьке Федеральне агентство з праці аналізує ситуацію на ринку праці в Німеччині, щоб з'ясувати, в яких сферах не вистачає фахівців і які регіони потребують їх найбільше. Найсвіжіший звіт був складений у грудні 2018 року. Висновок: повсюдної загальної нестачі кадрів у Німеччині не спостерігається, але є галузі, де вона очевидна.

Наприклад, не вистачає фахівців з мехатроніки та автоматизації, а також в енергетичній галузі. Довгий час незакритими вакансії залишаються і в галузі будівництва, де через хорошу кон'юнктуру і низькі процентні ставки на кредити для будівництва виріс і кадровий попит. Дефіцит кадрів існує в галузях автомобільного інжинірингу та авіаційно-космічної техніки. Кадровий голод посилюється в галузі догляду за хворими та людьми похилого віку. Розробка ПЗ, програмування і IT-консалтинг - ще один проблемний напрямок.

На основі отриманих результатів Федеральне агентство з праці і складає "позитивний список" затребуваних спеціальностей, які передбачають наявність професійної освіти. Тільки якщо професія входить до цього списку, німецькі роботодавці можуть працевлаштовувати фахівців не з ЄС.

"На даний момент іноземці можуть працювати в Німеччині за професією, яка потребує вищої освіти, якщо у них є визнана в Німеччині профосвіта і якщо професія входить до переліку до затребуваних, - пояснює в інтерв'ю DW співробітниця Федерального агентства з праці Ульріке Бек (Ulrike Beck). - З ухваленням нового міграційного закону "позитивний список" буде скасований". Тобто в майбутньому працювати в Німеччині з профосвітою можна буде всім, хто підтвердив свій диплом.

Фахівці з профосвітою: кого не вистачає

"Позитивний список" оновлюється раз на півроку і існує в двох версіях - німецькою та англійською мовами. Востаннє він був актуалізований у березні. Електрики, муляри, покрівельники - загалом у списку наведено близько п'яти десятків груп професій.

Тому, хто хоче вивчити список самостійно, важливо звернути увагу на позначки "2" або "3" навпроти кожної групи. Вони означають рівень кваліфікації.

"2" (Fachkraft) - це кваліфікований працівник, який пройшов, як мінімум, дворічну професійну підготовку, - таких в позитивному списку більше. "3" (Spezialist) - фахівець середньої ланки з кваліфікацією "технік" або "старший технік", отриманою в коледжі. Як правило, такі кадри несуть більшу відповідальність і здійснюють контроль за виконанням робіт.

Як знайти роботу

Але якщо фахівець бачить свою професію в цьому списку, це ще не означає, що його одразу ж працевлаштують. Спочатку йому доведеться підтвердити, що його кваліфікація відповідає німецькій, - це умова і після ухвалення нового закону залишиться обов'язковою. При оцінці кваліфікації досвід роботи, як пояснили у Федеральному агентстві з праці, враховується додатково, але не є вирішальним критерієм для доступу до німецького ринку і не замінює отримання диплома.

До речі, якщо диплом визнаний лише частково, то у претендента є можливість отримати візу, а потім і право на проживання строком до 18 місяців для підвищення кваліфікації. У цей час фахівцеві дозволяється виконувати підсобні роботи в своїй сфері. "Єдина умова - він повинен знайти підприємство, яке зобов'язується працевлаштувати його після повного визнання диплома", - наголошує Ульріке Бек з Федерального агентства з праці.

На відміну від іноземців, які закінчили вищий навчальний заклад, можливості отримати візу на півроку для приїзду в Німеччину і пошуку роботи на місці, у фахівців з профосвітою поки немає. Але, як обіцяють в Федеральному агентстві з праці, з новим законом вона з'явиться.

Адреса служби, куди слід надсилати документи на підтвердження, можна знайти на сайті Anabin. Для цього в розділі Berufe A - Z треба вибрати професію, потім і федеральну землю. Наприклад, за запитом "Metallbauer" (фахівець з роботи з металевими конструкціями) в Баден-Вюртемберзі пошуковик видає вісім відомств - в Ульмі, Констанці, Штутгарті, Карлсруе та інших містах. Вибір міста залежить від того, де розташований ваш потенційний працедавець.

Наявність конкретної пропозиції від працедавця в Німеччині - ще одна важлива вимога. Знайти його фахівець повинен самостійно. Причому йдеться не про працю за тарифом Minijob, тобто за мінімальну заробітну плату (до 450 євро на місяць), а про повноцінні вакансії із заробітком, який забезпечує гідне проживання.

Окреме питання - знання німецької мови. В законі вимоги до них не прописані. Виняток становлять "регламентовані" професії - для них діють єдині стандарти на загально федеральному або земельному рівнях. Це, зокрема, медики, педагоги, юристи. З "позитивного списку" до цієї категорії належать, наприклад, фахівці з догляду за хворими або людьми похилого віку, - вони повинні володіти німецькою мовою хоча б на рівні B1. "За ремісничими спеціальностями все залежить від роду діяльності та працедавця. В окремих випадках, якщо на підприємстві використовується мова, якою розмовляє здобувач, можна працювати без знань німецької", - зазначає Ульріке Бек.

Отримати консультацію можна у віртуальному сервісному центрі Федерального агентства з праці (Virtuelles Welcome Center): за телефоном +49 228 713-1313 або електронною поштою: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de