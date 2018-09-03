 Робота в лікарні ″Шаріте″: які шанси в українців? (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 04.09.2018

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Вікно в Німеччину

Робота в лікарні "Шаріте": які шанси в українців? (відео)

Берлінська лікарня "Шаріте", де колись лікувалася Юлія Тимошенко, шукає кваліфікованих доглядальників за кордоном. Чи запрошуватимуть українців?

Берлінська університетська клініка Шаріте

Берлінська університетська клініка "Шаріте"

Нині у Німеччині бракує щонайменше 10 тисяч медсестер та доглядальників. Лікарня "Шаріте" запросила працівників з Албанії, незабаром прибуде група з Мексики. Дивіться, які критерії відбору висуває найбільша університетська клініка Європи:

 
 

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