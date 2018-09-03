Робота в лікарні "Шаріте": які шанси в українців? (відео)

Берлінська лікарня "Шаріте", де колись лікувалася Юлія Тимошенко, шукає кваліфікованих доглядальників за кордоном. Чи запрошуватимуть українців?
Нині у Німеччині бракує щонайменше 10 тисяч медсестер та доглядальників. Лікарня "Шаріте" запросила працівників з Албанії, незабаром прибуде група з Мексики. Дивіться, які критерії відбору висуває найбільша університетська клініка Європи:
Міністр праці ФРН Губертус Гайль запропонував видавати іноземцям без вищої освіти візи на шість місяців для пошуку роботи в Німеччині. В першу чергу йдеться про роботу з догляду за літніми людьми. (22.07.2018)
Прохачка притулку в Німеччині з Донецька повернулася до Нюрнберга після видворення. Суд визнав вислання українки неправомірним. (11.08.2018)
У Німеччині нині дефіцит інженерів. Відкритими залишаються вакансії майже на кожному другому підприємстві. Для іноземних фахівців двері широко відчинені. (16.07.2012)