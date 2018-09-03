Робота в лікарні "Шаріте": які шанси в українців? (відео)

На пошук скарбів з металошукачем: новий "вид спорту" у Німеччині (29.08.2018)

У Німеччині набуває дедалі більшої популярності пошук скарбів з металошукачами. Є навіть чемпіонат з цього "виду спорту". Археологи б'ють на сполох. Нелегальні копання завдають не лише шкоди, але й можуть бути життєво небезпечними.