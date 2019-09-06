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Роберт Мугабе

Роберт Мугабе – колишній зімбабвійський політик, президент Зімбабве з 1987 до 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Мугабе".

Роберт Мугабе став президентом Зімбабве 1987 року. 21 листопада 2017 року Мугабе був змушений оголосити про свою відставку. Такому його рішенню передував військовий путч у країні. Починаючи від 2000 року, Мугабе правив як диктатор. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили національним героєм

Експрезидента Роберта Мугабе в Зімбабве проголосили "національним героєм" 06.09.2019

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва проголосив колишнього главу держави Роберта Мугабе, який помер у віці 95 років, "національним героєм". В країні оголошено жалобу.

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе

Помер експрезидент Зімбабве Роберт Мугабе 06.09.2019

Помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе, йому було 95 років. Він був при владі в країні протягом кількох десятиліть.
Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве

Чинний президент Мнангагва оголошений переможцем виборів у Зімбабве 03.08.2018

Чинний президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва отримав підтримку 50,8 відсотків виборців. Опозиція назвала підсумки президентських виборів сфальшованими.
Правляча партія виграла вибори до парламенту Зімбабве

Правляча партія виграла вибори до парламенту Зімбабве 01.08.2018

Правлячий "Африканський національний союз Зімбабве - Патріотичний фронт" отримав більшість місць у парламенті країни. Партія має шанс здобути дві третини мандатів, підрахунок голосів триває.

Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про рішучу перемогу

Вибори у Зімбабве: лідер опозиції заявив про "рішучу перемогу" 31.07.2018

Опозиційний лідер Нельсон Чаміса заявив про свою "рішучу перемогу" на президентських виборах в Зімбабве. Офіційні результати голосування ще не оприлюднені.
У Зімбабве відбуваються президентські вибори

У Зімбабве відбуваються президентські вибори 30.07.2018

Фаворитом виборів у Зімбабве є чинний президент країни Еммерсон Мнангагва, який змінив минулого року на посаді президента Роберта Мугабе. Його основним суперником є юрист та пастор Нельсон Чаміса.
Помер лідер опозиції Зімбабве Морган Цвангірай

Помер лідер опозиції Зімбабве Морган Цвангірай 14.02.2018

Після боротьби з раком помер лідер опозиції, колишній прем'єр-міністр Зімбабве Морган Цвангірай, відомий своєю критикою екс-президента Роберта Мугабе.
Верховний суд Зімбабве визнав законними дії військових

Верховний суд Зімбабве визнав законними дії військових 25.11.2017

Армія запобігла захопленню влади оточенням екс-президента Роберта Мугабе, вирішив Верховний суд Зімбабве. Він також визнав незаконним звільнення Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента.
Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве

Еммерсон Мнангагва став президентом Зімбабве 24.11.2017

В інавгураційній промові новий президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва пообіцяв швидкі зміни в країні та демократичні вибори президента наступного року.

Президент Зімбабве Мугабе не став чекати імпічменту і подав у відставку

Президент Зімбабве Мугабе не став чекати імпічменту і подав у відставку 21.11.2017

Роберт Мугабе оголосив про відставку у той час, коли парламент країни зібрався, щоб створити комісію для розслідування в рамках процедури імпічменту.

Зімбабве: від Мугабе вимагають відставки, а він не йде

Зімбабве: від Мугабе вимагають відставки, а він не йде 19.11.2017

Якщо Роберт Мугабе до понеділка не погодиться залишити президентську посаду, почнеться процедура імпічменту. Президент Зімбабве звернувся до народу, але попри очікування про відставку не оголосив.
Тисячі демонстрантів у Зімбабве вимагають відставки Роберта Мугабе

Тисячі демонстрантів у Зімбабве вимагають відставки Роберта Мугабе 18.11.2017

У столиці Зімбабве Хараре та місті Булавайо відбулися багатотисячні демонстрації з вимогою відставки президента Роберта Мугабе. Сотні протестувальників рушили в бік його резиденції в Хараре. Їх зупинили солдати.
Зімбабве: правляча партія теж вимагає відставки Мугабе

Зімбабве: правляча партія теж вимагає відставки Мугабе 17.11.2017

Тиск на президента Зімбабве Роберта Мугабе зростає. Правляча партія готує підґрунтя для можливості процедури імпічменту.
Зімбабве: лідер опозиції вимагає відставки Мугабе

Зімбабве: лідер опозиції вимагає відставки Мугабе 16.11.2017

Президент Зімбабве Роберт Мугабе відмовляється йти в відставку, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела серед військових.

В Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми

В Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми 15.11.2017

Президент Африканського Союзу заявив, що організація не прийме захоплення влади військовими в Зімбабве. США закликали армію Зімбабве до стриманості, а в Лондоні застерегли від появи чергового диктатора.
Військові утримують президента Зімбабве Мугабе під домашнім арештом

Військові утримують президента Зімбабве Мугабе під домашнім арештом 15.11.2017

Військові взяли під свій контроль ситуацію в Зімбабве, а лідер країни Роберт Мугабе перебуває під домашнім арештом. ПАР надсилає до Зімбабве спецпосланників для переговорів.

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