Роберт Мугабе – колишній зімбабвійський політик, президент Зімбабве з 1987 до 2017 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роберт Мугабе".

Роберт Мугабе став президентом Зімбабве 1987 року. 21 листопада 2017 року Мугабе був змушений оголосити про свою відставку. Такому його рішенню передував військовий путч у країні. Починаючи від 2000 року, Мугабе правив як диктатор. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.