РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) у вівторок, 18 лютого, затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки. Зокрема, у 2020 році на виконання держзамовлення планують спрямувати 25,848 мільярда гривень.

В його виконанні візьмуть участь 14 державних замовників. За попередніми розрахунками, 90 відсотків державного оборонного замовлення виконають українські постачальники.

Передбачається фінансування заходів із розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу на загальну суму 2,53 мільярда гривень. З них 1,7 мільярда гривень буде спрямовано на виконання дослідних і дослідно-конструкторських робіт, повідомили в РНБО. Особливу увагу приділятимуть розробці та закупівлям за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.

Водночас уряд має внести до парламенту законопроєкти про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, фінансового оздоровлення та підтримки підприємств.

Загалом у 2020 році фінансовий ресурс на оборону та безпеку збільшено до 245,8 мільярда гривень, що на 30 мільярдів гривень більше, ніж у 2019 році. Також виділено додаткові 10 мільярдів гривень під державні гарантії на програми, пов'язані із підвищенням обороноздатності та безпеки.