 РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Новини

РНБО затвердила обсяг державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки

Цього року на виконання держзамовлення планують спрямувати понад 25 мільярдів гривень. Особливу увагу приділятимуть створенню ракетної техніки.

Більшість державного оборонного замовлення виконають українські постачальники

Більшість державного оборонного замовлення виконають українські постачальники

Рада національної безпеки та оборони України  (РНБО) у вівторок, 18 лютого, затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки. Зокрема, у 2020 році на виконання держзамовлення планують спрямувати 25,848 мільярда гривень.

В його виконанні візьмуть участь 14 державних замовників. За попередніми розрахунками, 90 відсотків державного оборонного замовлення виконають українські постачальники.

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Передбачається фінансування заходів із розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу на загальну суму 2,53 мільярда гривень. З них 1,7 мільярда гривень буде спрямовано на виконання дослідних і дослідно-конструкторських робіт, повідомили в РНБО. Особливу увагу приділятимуть розробці та закупівлям за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.

Водночас уряд має внести до парламенту законопроєкти про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, фінансового оздоровлення та підтримки підприємств.

Загалом у 2020 році фінансовий ресурс на оборону та безпеку збільшено до 245,8 мільярда гривень, що на 30 мільярдів гривень більше, ніж у 2019 році. Також виділено додаткові 10 мільярдів гривень під державні гарантії на програми, пов'язані із підвищенням обороноздатності та безпеки.

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