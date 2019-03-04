РНБО доручила провести аудит "Укроборонпрому"

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на засіданні в середу, 6 березня, доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Також рада рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань (ДБР) "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Раніше у середу із ініціативою провести аудит "Укроборонпром" виступив президент України Петро Порошенко. Він також запропонував розширення складу наглядової ради "Укроборонпрому" за рахунок міжнародних професіоналів із країн-партнерів, які є членами НАТО. За словами президента, такий крок прискорить досягнення "Укроборонпромом" необхідних для вступу до НАТО стандартів.

Одночасно президент виступає за зміни до законодавства для усунення надмірного засекречування інформації щодо державного оборонного замовлення. "Ми маємо ініціювати зміни до законодавчих актів для уникнення надмірного засекречування інформації щодо державного оборонного замовлення", - зазначив він, додавши, що вже обговорив це питання з міністром оборони України Степаном Полтораком. За словами президента, закупівлі старої, радянської зброї, запчастин та боєприпасів до неї також можуть бути переважно відкритими.

Як відомо, днями журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили інформацію про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, який є одним з фігурантів журналістського розслідування. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому" та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".