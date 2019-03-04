 РНБО доручила провести аудит ″Укроборонпрому″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2019

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Новини

РНБО доручила провести аудит "Укроборонпрому"

Аудит держконцерну відбудеться із залученням іноземних експертів, повідомив Олександр Турчинов. А ГПУ, СБУ, НАБУ і ДБР мають перевірити скандальну інформацію про корупцію в оборонній сфері.

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на засіданні в середу, 6 березня, доручила виконати аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, що входять до нього, із залученням іноземних експертів. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Також рада рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань (ДБР) "здійснити перевірку й надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель, а про результати поінформувати громадськість".

Раніше у середу із ініціативою провести аудит "Укроборонпром" виступив президент України Петро Порошенко. Він також запропонував розширення складу наглядової ради "Укроборонпрому" за рахунок міжнародних професіоналів із країн-партнерів, які є членами НАТО. За словами президента, такий крок прискорить досягнення "Укроборонпромом" необхідних для вступу до НАТО стандартів.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко вимагає перевірити оприлюднену журналістами проекту Bihus.Info інформацію про розкрадання на оборонних підприємствах. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відсторонений від посади. (26.02.2019)

Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження щодо розкрадання керівниками "Укрспецекспорту" державних коштів під час закупівлі деталей для авіатехніки. (05.03.2019)

Одночасно президент виступає за зміни до законодавства для усунення надмірного засекречування інформації щодо державного оборонного замовлення. "Ми маємо ініціювати зміни до законодавчих актів для уникнення надмірного засекречування інформації щодо державного оборонного замовлення", - зазначив він, додавши, що вже обговорив це питання з міністром оборони України Степаном Полтораком. За словами президента, закупівлі старої, радянської зброї, запчастин та боєприпасів до неї також можуть бути переважно відкритими.

Як відомо, днями журналісти проекту Bihus.Info оприлюднили інформацію про розкрадання на українських оборонних підприємствах. Після цього Порошенко звільнив з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, який є одним з фігурантів журналістського розслідування. Окрім того, були затримані нинішні та колишні посадовці держпідприємства "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому" та відкриті провадження щодо керівників держпідприємства "Укрспецекспорт".

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