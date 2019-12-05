Ринкова вартість Saudi Aramco зросла до двох трильйонів доларів

Ринкова вартість саудівського нафтового концерну Saudi Aramco у четвер, 12 грудня, під час торгів на біржі досягла двох трильйонів доларів. Саме такої планки під час IPO компанії прагнув досягти наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Протягом дня вартість Aramco на саудівській фондовій біржі Tadawul кілька разів перетнула відмітку у два трильйони доларів, перш ніж закріпитися на рівні 1,96 трильйона доларів, повідомила агенція AFP.

Під час торгів вартість акцій Aramco зросла на 4,55 відсотка до 36,80 ріалів (9,81 долара). Загалом протягом дня були продані 418 мільйонів акцій нафтової компанії на суму 4,23 мільярда доларів. Як повідомлялось, в результаті первинного розміщення акцій Aramco зібрав рекордні 25,6 мільярда доларів США. Внаслідок цього нафтова компанія стала найдорожчою публічною компанією в світі та перевершила рекорд китайського рітейлера Ali Baba, якому у 2014 році вдалось залучити під час IPO 25 мільярдів доларів. Очікується, що зібрані кошти будуть спрямовані до каси саудівського Фонду державних інвестицій, який інвестуватиме його в мегапроєкти.

Розміщення акцій Saudi Aramco на біржі є центральним пунктом плану наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана з масштабної перебудови економіки під назвою Vision 2030. Мета цього плану - зробити Саудівську Аравію менш залежною від нафти. Спочатку планувалося, що Aramco вийде на біржу у 2017 році.

Aramco була заснована в 1933 році як концесія між урядом Саудівської Аравії з американською нафтовою компанією Standard Oil of California. В 1988 році саудівська влада отримала повний контроль над компанією та перейменувала її на Saudi Aramco. На кінець 2018 року підтверджені нафтові запаси Aramco, за її власною інформацією, були більшими, ніж сумарно у п'яти великих міжнародних нафтових компаній - ExxonMobil, Shell, BP, Chevron і Total.