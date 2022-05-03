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Рим

Рим – місто, столиця Італії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рим". Місто Рим є столицею Італії. Кількість населення перевищує два мільйони 800 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.
Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць

Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць 22.03.2022

Влада Італії має заблокувати російські активи, підтримати санкції на продаж російської нафти й енергоносіїв і закрити доступ російським суднам до італійських портів, вважає Володимир Зеленський.
Найкрасивіші міста Європи: Рим (фотогалерея)

Найкрасивіші міста Європи: Рим (фотогалерея) 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Найкрасивіші міста Європи: Рим

Найкрасивіші міста Європи: Рим 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій 01.12.2021

Першу сходинку в рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів. Київ посів 88-ме місце, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі

Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі 30.10.2021

Питання зміни клімату та відновлення світової економіки є основними на порядку денному очного саміту G20. Утім, лідери Росії та Китаю беруть у ньому участь онлайн.

Хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського (21.10.2021) 21.10.2021

Надзвичайно зворушливе відео з Ватикану. 10-річний хлопчик підійшов до Папи Римського, перервавши аудієнцію. Йому дуже сподобалася біла шапочка Папи - дзуккетто. Дивіться, що було далі.
У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію

У Римі десятки тисяч італійців вимагали заборонити ультраправу партію 17.10.2021

Обурення протестувальників у Римі викликало те, що члени ультраправої партії Forza Nuova атакували штаб-квартиру федерації профспілок.

COVID-19: у Римі тисячі людей протестували проти зелених паспортів

COVID-19: у Римі тисячі людей протестували проти "зелених паспортів" 10.10.2021

На вулиці Рима вийшли тисячі противників запровадження "зелених паспортів" на робочому місці, які засвідчують вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання від COVID-19.
Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції

Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції 14.07.2021

Великі судна з 1 серпня не зможуть пропливати поряд з площею Сан-Марко у Венеції, вирішили в уряді Італії. Вони завдавали шкоди фундаментам будівель і екології міста.
Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників

Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників 04.07.2021

Через порушення карантинних заходів на римський Олімпійський стадіон не пустили 52 вболівальників. Раніше УЄФА заблокувала продаж квитків для вболівальників з Великобританії на матч у Римі.

Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців

Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців 21.06.2021

Німеччина та Італія мають намір домогтися якнайшвидших домовленостей щодо подальшого виконання угоди про біженців між Європейським Союзом і Туреччиною, заявили Анґела Меркель і Маріо Драгі.
Євро-2020: Італія та Уельс вийшли у плей-оф з групи A

Євро-2020: Італія та Уельс вийшли у плей-оф з групи A 20.06.2021

Італійці довели свій статус фаворитів групи A, здолавши в заключному турі збірну Уельсу. Валлійці теж пройшли у плей-оф. Зберігають шанси на продовження боротьби і швейцарці, які перемогли турків.
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