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Римський статут Міжнародного кримінального суду.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Римський статут". Римський статут - міжнародний договір, на основі якого було засновано Міжнародний кримінальний суд. Римський статут ухвалили 17 липня 1998 року на дипломатичній конференції в Римі, в якій взяли участь представники понад 160 країн. Він набрав чинності 1 липня 2002 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Замість Фати Бенсуди Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолить британський юрист і дипломат Карім Хан. Цей суд проводить розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Донбасі та у Криму.
Ратифікація Римського статуту є вкрай важливою для розслідування злочинів проти людяності, вчинених на території України під час і після подій на Майдані, нагадали українські правозахисники та євродепутати.