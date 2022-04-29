Римський статут Міжнародного кримінального суду.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Римський статут". Римський статут - міжнародний договір, на основі якого було засновано Міжнародний кримінальний суд. Римський статут ухвалили 17 липня 1998 року на дипломатичній конференції в Римі, в якій взяли участь представники понад 160 країн. Він набрав чинності 1 липня 2002 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.