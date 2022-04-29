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Римський статут

Римський статут Міжнародного кримінального суду.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Римський статут". Римський статут - міжнародний договір, на основі якого було засновано Міжнародний кримінальний суд. Римський статут ухвалили 17 липня 1998 року на дипломатичній конференції в Римі, в якій взяли участь представники понад 160 країн. Він набрав чинності 1 липня 2002 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
У Міжнародного кримінального суду в Гаазі з'явиться новий прокурор. Чому це важливо для України

У Міжнародного кримінального суду в Гаазі з'явиться новий прокурор. Чому це важливо для України 13.02.2021

Замість Фати Бенсуди Міжнародний кримінальний суд у Гаазі очолить британський юрист і дипломат Карім Хан. Цей суд проводить розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на Донбасі та у Криму.

Правозахисники: Насильницькі зникнення на Донбасі має розслідувати МКС

Правозахисники: Насильницькі зникнення на Донбасі має розслідувати МКС 30.07.2019

Насильницькі зникнення людей в зоні збройного конфлікту на Донбасі, що не привернули увагу українського правосуддя, має розслідувати Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, вважають правозахисники.

ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини

ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини 09.08.2018

В ООН закликають Україну ратифікувати Римський статут і внести зміни до Кримінального кодексу, які дадуть змогу здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні.
Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду

Філіппіни виходять з Міжнародного кримінального суду 14.03.2018

Президент Філіппін Родріго Дутерте виводить свою країну з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Останній якраз розслідує можливі злочини проти людяності за його правління.

Президент Філіппін Дутерте запевняє, що не боїться розслідування МКС

Президент Філіппін Дутерте запевняє, що не боїться розслідування МКС 09.02.2018

Президент Філіппін Родріго Дутерте стверджує, що не порушував закони під час боротьби з наркоторгівлею. Він знову пригрозив виходом Філіппін з-під юрисдикції МКС
Поїзд до Гааги скасовується: німецькі експерти про вихід Росії з МКС

Поїзд до Гааги скасовується: німецькі експерти про вихід Росії з МКС 18.11.2016

Грузія, Україна, Сирія - список конфліктів, за які лідери РФ могли б постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, зростає. Чи можливо це після виходу Росії з МКС?
Філіппіни можуть вийти з Міжнародного кримінального суду слідом за Росією

Філіппіни можуть вийти з Міжнародного кримінального суду слідом за Росією 17.11.2016

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що країна може вийти з Міжнародного кримінального суду після того, як до відповідного кроку вдалася Москва.
Ні Гаазі: Росія відмовилася від членства у Міжнародному кримінальному суді

"Ні" Гаазі: Росія відмовилася від членства у Міжнародному кримінальному суді 16.11.2016

Москва підтвердила свої наміри не вступати до угоди з Міжнародного кримінального суду (МКС).
ПАР вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду

ПАР вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду 21.10.2016

Позиції Міжнародного кримінального суду в Гаазі можуть похитнутися через рішення Преторії вийти з-під юрисдикції установи. Дев'ять з десяти справ Суду стосуються Африки.
Торжество безкарності, Або чому Україна зволікає з ратифікацією Римського статуту

"Торжество безкарності", Або чому Україна зволікає з ратифікацією Римського статуту 14.07.2016

Ратифікація Римського статуту є вкрай важливою для розслідування злочинів проти людяності, вчинених на території України під час і після подій на Майдані, нагадали українські правозахисники та євродепутати.
Гаазький трибунал може розслідувати воєнні злочини 2008 року в Грузії

Гаазький трибунал може розслідувати воєнні злочини 2008 року в Грузії 08.10.2015

У разі відкриття розслідування Міжнародним кримінальним судом, це буде перша справа, в якій фігуруватиме Росія. Москва, своєю чергою, звинувачувала у воєнних злочинах під час конфлікту 2008 року Грузію.
Представник Amnesty International: Україна мусить ратифікувати Римський статут

Представник Amnesty International: Україна мусить ратифікувати Римський статут 13.05.2015

Представник правозахисної організації Amnesty International Кразимір Янков розповів DW про воєнні злочини на непідконтрольних Україні територіях.
Правники розвіяли побоювання Києва щодо Римського статуту

Правники розвіяли побоювання Києва щодо Римського статуту 04.02.2015

Міжнародний кримінальний суд не зможе розслідувати злочини на Донбасі та під час анексії Криму без ратифікації Києвом Римського статуту, застерігають міжнародні експерти.
У РНБО пояснили, чому Україні поки не варто ратифіковувати Римський статут

У РНБО пояснили, чому Україні поки не варто ратифіковувати Римський статут 02.02.2015

Ратифікація Римського статуту Україною може дати Москві додаткові важелі тиску на Київ на тлі подій на Донбасі, застерігають у відомстві. Ратифікація можлива лише синхронно з Росією, вважають в РНБО.
ЄС закликає Україну ратифікувати Римський статут

ЄС закликає Україну ратифікувати Римський статут 29.01.2015

У ЄС закликають Україну здійснити кроки, що дозволять Міжнародному кримінальному суду розглянути ймовірні злочини проти людяності, скоєні на території України в 2014-2015 роках
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