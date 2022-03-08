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Рига

Рига – латвійське місто, столиця Латвії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рига". Рига є столицею Латвії. Кількість населення міста перевищує 600 тисяч осіб. Таким чином це є найбільшим містом у країнах Балтії. У 2014 році Рига була обрана однією з культурних столиць Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги 08.03.2022

Медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, щоби забезпечити аудиторію в Росії та в усьому світі важливою інформацією, заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ.
У Латвії вшанували пам'ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році

У Латвії вшанували пам'ять жертв масового вбивства євреїв у 1941 році 04.07.2021

80 років тому в Ризі німецькі нацисти і їхні латиські пособники підпалили Велику хоральну синагогу. Сотні євреїв згоріли живцем.
Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв

Мінськ і Рига взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв 24.05.2021

Причиною дипломатичного скандалу став інцидент в Ризі, де глава МЗС Латвії й мер латвійської столиці публічно поміняли державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий.
Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу

Україна й Латвія підписали Декларацію про європейську перспективу 08.05.2021

Президенти України та Латвії підписали спільну декларацію про європейську перспективу Києва. Рига обіцяє підтримати Київ на шляху до ЄС.
У Латвії заблокували ще 16 російських телеканалів

У Латвії заблокували ще 16 російських телеканалів 09.02.2021

Латвійський регулятор повідомив про припинення ретрансляції 16 російських ЗМІ на території країни.
Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі

Тихановська закликає ЄС посилити санкції проти Білорусі 14.11.2020

Євросоюз має розширити санкції проти Білорусі, зокрема, й проти держпідприємств, котрі підтримують Олександра Лукашенка, вважає колишня кандидатка в президенти Білорусії Світлана Тихановська.
Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі

Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі 21.08.2020

Услід за Литвою ще дві балтійські країни заявили, що незалежно від ЄС запровадять санкції проти посадовців Білорусі, причетних до фальсифікації виборів. Про готовність піти на такий крок повідомили Рига та Таллінн.
В Україну з Парижа прибув спецрейс із 132 українцями - МЗС

В Україну з Парижа прибув спецрейс із 132 українцями - МЗС 21.03.2020

В Україну з Парижа прибув перший спеціальний рейс із 132 українцями на борту. Крім того, на 21 березня запланований спецпотяг у Мінськ, Вільнюс та Ригу, щоб забрати звідти українців.

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (23.12.2019) 23.12.2019

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?

Веломаршрут вздовж колишньої залізної завіси: 10 тисяч кілометрів історії

Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії 29.10.2019

"Залізна завіса" розділяла Європу майже півстоліття. Нині вздовж колишньої лінії цього кордону пролягає велосипедний маршрут Iron Curtain Trail. Вирушивши у таку подорож, занурюєшся в історію та культуру Європи.

Після тривалої коаліціади в Латвії нарешті затвердили уряд

Після тривалої коаліціади в Латвії нарешті затвердили уряд 23.01.2019

Новим прем'єром Латвії став Кришяніс Каріньш - представник правоцентристської партії "Єдність", найменшої за кількістю депутатів у парламенті країни. До коаліції входять ще чотири політичні сили.

На виборах у Латвії лідирує проросійська партія - екзит-пол

На виборах у Латвії лідирує проросійська партія - екзит-пол 06.10.2018

За даними екзит-полу, найбільшу підтримку на виборах до парламенту Латвії здобуває партія "Злагода". Утім партіям, які стоять на проєвропейських позиціях, вірогідно вдасться знову сформувати коаліцію.
У Латвії обирають новий парламент

У Латвії обирають новий парламент 06.10.2018

Головна інтрига парламентських виборів у Латвії - які з 16 партій отримають місця в Сеймі, і чи увійде опозиційна партія "Злагода" в майбутню правлячу коаліцію.

Безвіз "Укрзалізницею": куди в ЄС можна доїхати потягом без пересадок (31.08.2018) 31.08.2018

"Укрзалізниця" запускає потяги до Вільнюса та Риги з 28 вересня. Без пересадок з України потягом можна буде дістатися вже до 8 країн ЄС. Дивіться, куди ще їде "Укрзалізниця" і скільки це коштує?
Олександр Усик здобув титул чемпіона світу за двома боксерськими версіями

Олександр Усик здобув титул чемпіона світу за двома боксерськими версіями 28.01.2018

Український боксер Олександр Усик переміг у бою проти латвійця Майріса Брієдіса за титул чемпіона світу за версіями WBC та WBO, вийшовши у фінал світової суперсесії.

Російська пропаганда: досвід Латвії (18.04.2017) 18.04.2017

Як не програти боротьбу проти російської пропаганди? Це питання задають собі не лише в Україні, але й у Прибалтиці, де мешкає багато етнічних росіян. Латвійський досвід - у репортажі DW.
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