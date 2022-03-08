Рига – латвійське місто, столиця Латвії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рига". Рига є столицею Латвії. Кількість населення міста перевищує 600 тисяч осіб. Таким чином це є найбільшим містом у країнах Балтії. У 2014 році Рига була обрана однією з культурних столиць Європи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.