Реформа "Укрзалізниці": місія можлива? Досвід інсайдерів (відео)

"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це, знає у минулому активіст, а нині менеджер залізниці Олександр Рудоманов, а також провідники потягів, які щодня "реанімують" застарілі вагони.
Унітаз - "привіт із СРСР". Рукомийник - теж з минулого століття. Вентиляція застаріла і працює не так добре, як хотілося б пасажирам. Вони сидять біля вікон, заклеєних будівельною піною, аби взимку не дуло. Сплять на полицях, які усі в латках. А паски безпеки приварені так, що розкладати матраци чи залазити на полиці без навичок скелелазіння - дзуськи!
Чи вдасться таки реформувати "Укрзалізницю"?
Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають експерти. Залізничники натомість не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці". (22.10.2019)
В Україні 1200 плацкартних вагонів. Майже 90 відсотків з них були випущені ще до 91-го року. Український уряд хоче відмовитися від плацкартів. Коли це може статися і чим їх можна замінити - з’ясовувала DW. (27.07.2018)