Реформа "Укрзалізниці": місія можлива? Досвід інсайдерів (відео)

Унітаз - "привіт із СРСР". Рукомийник - теж з минулого століття. Вентиляція застаріла і працює не так добре, як хотілося б пасажирам. Вони сидять біля вікон, заклеєних будівельною піною, аби взимку не дуло. Сплять на полицях, які усі в латках. А паски безпеки приварені так, що розкладати матраци чи залазити на полиці без навичок скелелазіння - дзуськи!

Чи вдасться таки реформувати "Укрзалізницю"?