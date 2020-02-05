 Реформа ″Укрзалізниці″: місія можлива? Досвід інсайдерів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2020

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Політика й суспільство

Реформа "Укрзалізниці": місія можлива? Досвід інсайдерів (відео)

"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це, знає у минулому активіст, а нині менеджер залізниці Олександр Рудоманов, а також провідники потягів, які щодня "реанімують" застарілі вагони.

Вагонів, які експлуатуються понад 20 років, в Укразаліниці більше тисячі

Вагонів, які експлуатуються понад 20 років, в "Укразаліниці" більше тисячі

Унітаз  - "привіт із СРСР". Рукомийник  - теж з минулого століття. Вентиляція застаріла і працює не так добре, як хотілося б пасажирам. Вони сидять біля вікон, заклеєних будівельною піною, аби взимку не дуло. Сплять на полицях, які усі в латках. А паски безпеки приварені так, що розкладати матраци чи залазити на полиці без навичок скелелазіння - дзуськи!

Чи вдасться таки реформувати "Укрзалізницю"?

 

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Приватизація "Укрзалізниці": як перетворити металобрухт на прибуткові підприємства (відео)

Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають експерти. Залізничники натомість не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці". (22.10.2019)  

Чи відмовиться Україна від плацкартів? (відео)

В Україні 1200 плацкартних вагонів. Майже 90 відсотків з них були випущені ще до 91-го року. Український уряд хоче відмовитися від плацкартів. Коли це може статися і чим їх можна замінити - з’ясовувала DW. (27.07.2018)  

Уряд України звільнив Кравцова з посади голови "Укрзалізниці"

Уряд України звільнив Євгена Кравцова з посади голови "Укрзалізниці". Згодом буде оголошено новий конкурс на посаду глави державної компанії. (29.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Deutsche Bahn і "Укрзалізниця": кому і як німці допомагають за кордоном (05.02.2020)  

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"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством з якісним сервісом, заручившись підтримкою Deutsche Bahn. Чи реально це, знає у минулому активіст, а нині менеджер залізниці Олександр Рудоманов, а також провідники потягів, які щодня "реанімують" застарілі вагони.

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Докладно

Вагонів, які експлуатуються понад 20 років, в Укразаліниці більше тисячі

Реформа "Укрзалізниці": що кажуть інсайдери (відео)

"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це? DW поспілкувалась з тими, хто знає справи зсередини.  

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